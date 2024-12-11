Дежавю з 'Мінськом-3': дипломат пояснив, чи змусять Україну до переговорів

Україна, як вважає дипломат, не може погодитися підписати ще один папірець, знаючи, що написане в ньому Росія не буде виконувати.

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З Путіним небезпечно підписувати домовленості без гарантій / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Що сказав Хара про мир з Росією:

Росія може піти в наступ знову, адже не виконує свої обіцянки

Без стратегічного вирішення питання безпеки президент не погодиться на домовленості

Трамп може не залишити Україні вибору своїм сильним тиском

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара відповів на запитання, чи є ризик того, що нас спіткає Мінськ-3, якщо Трампу вдасться змусити Київ і Москву до переговорів. Свою думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

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"Теоретично так. Але Зеленський чудово усвідомлює цей ризик. 5 грудня було 30-річчя Будапештського меморандуму – маючи цей досвід, Україна не може погодитися підписати ще один папірець, знаючи, що написане в ньому Росія не буде виконувати", - каже дипломат.

Окрім цього, як пригадує Хара, сам Зеленський не раз критикував Порошенка за Мінські домовленості.

"Якщо він сам підпише щось подібне, для нього це буде політичною смертю. Власне, тому першим пунктом плану перемоги Зеленського є членство в НАТО. Без стратегічного вирішення питання безпеки для України Зеленський не піде на жодні домовленості", - заявив спікер.

Водночас, за словами Хари, звісно, є побоювання, що тиск із боку Трампа буде таким, що Україна буде не в змозі чинити спротив далі.

Умовно кажучи, як пояснює дипломат, якщо у нас не буде достатньо озброєння, то ми можемо протягнути ще певний час, воюючи тим, що є, втрачаючи території і людей.

"Звичайно, це найгірший сценарій. Але, з іншого боку, у нас немає виходу, бо ми не можемо погодитися на призупинення війни без гарантій безпеки. Як на мене, єдиний варіант – спробувати покладатися на європейців, поки Трамп не зіштовхнеться з нахабністю росіян. Адже Росія хоче не лише контролювати Україну, а й посилити свій голос у Європі та інших частинах світу. Росія прагне статусу наддержави. А це точно не те, що Трамп може продати своєму електорату та світу як свою перемогу", - підсумував Хара.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше дипломат Хара також пояснював, чи почнуться переговори після інавгурації Трампа. За його словами, для таких домовленостей необхідно створити передумови.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував старт переговорів між Києвом та Москвою вже взимку. Він пообіцяв, що Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах.

Сам президент України Володимир Зеленський теж пояснив наміри Трампа, прокоментувавши його заяви про "кінець війни в Україні за 24 години". Очільник держави підкреслив, що Україна співпрацює з командою Трампа.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



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