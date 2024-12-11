Переговори України та РФ: дипломат сказав, чи стартують вони після інавгурації Трампа

Важливими умовами початку переговорів є гарантії, що війна не відновиться під час переговорів, а також участь міжнародних моніторингових місій.

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Коли розпочнуться мирні переговори України та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези дипломата:

Переговори про припинення війни навряд чи розпочнуться до 20 січня

У Дональда Трампа поки немає можливостей для тиску на Україну чи Росію

Для переговорів необхідно створити передумови

Переговори про припинення війни навряд чи почнуться до 20 січня, коли Дональд Трамп стане президентом. Наразі у обраного президента США немає можливостей для тиску ні на Україні, ні на РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Мають бути створені передумови для того, щоб сторони погодилися сісти за стіл переговорів. Традиційно конфлікти починають вирішуватися, коли обидві сторони розуміють, що вони не можуть далі продовжувати війну і їм потрібно знайти вихід із ситуації: чи то відкласти конфлікт на майбутнє, чи то намагатися розв’язати вже зараз", - зазначив він. відео дня

За словами дипломата, щоб переговори стали реальністю, необхідно спочатку виконати певні умови. Хара наголосив, що навіть у разі неприємного для України варіанту — припинення вогню — повинні бути гарантії, що війна не відновиться, поки тривають переговори. Експерт додав, що для цього потрібні гарантії з боку Росії американцям та європейцям, і "щось на кшталт моніторингової місії".

"Поки що американці точно не збираються брати участь у подібних місіях. На присутність європейців навряд чи погодиться Росія, тому що вони є членами НАТО та партнерами України", - пояснив Хара.

Водночас, як зауважив дипломат, питання участі китайських чи індійських сил, які могли б забезпечити нагляд за припиненням вогню, залишається відкритим, оскільки це вимагатиме великих фінансових витрат.

"Тому я, чесно кажучи, не бачу можливості того, що переговори розпочнуться найближчим часом, одразу після інавгурації Трампа", - сказав Хара.

Мирні переговори РФ та України - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. Польща, яка з 1 січня очолить Європейський Союз, активно братиме участь у цих переговорах.

Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише за справедливих умов, що відповідають міжнародному праву. Він підкреслив готовність України до переговорів, але лише за умови примусу до відповідальності агресора.

Крім цього, канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що Австрія готова прийняти майбутні мирні переговори між Україною та Росією, підкресливши роль Відня як нейтральної столиці для таких зустрічей.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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