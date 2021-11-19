У Києві педагога, яка захищала від побиття хлопчика з інвалідністю, звільнили зі школи

У Києві звільнили педагога, яка захищала від побиття хлопчика з інвалідністю / УНІАН

Кілька місяців тому в Києві вчителька зі школи №58 побила дитину з інвалідністю. Асистентка вихователя намагалася захистити дитину і оприлюднила відео інциденту. Директор школи вирішив звільнити її за це, а зовсім не вчительку, яка знущалася над учнем. Про це написав у Facebook народний депутат України Павло Сушко.

За його даними, директор школи №58 прийняв рішення звільнити асистентку вихователя з формулюванням "за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".

Сушко переконаний - над педагогом влаштували показову розправу-щоб У інших педагогів навіть думки не виникло розголошувати факти агресії проти дітей.

Тому місцеві депутати піднімали це питання на засіданні ТСК. В результаті розголосу, директор скасував своє рішення і замінив його на "звільнення за власним бажанням".

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Нагадаємо, раніше в селі Потелич Жовківського району Львівської області заступник директора школи з виховної роботи побила учня 6-го класу прямо на очах у інших дітей.

На опублікованому відео було відображено, як педагог влаштувала "екзекуцію", викликавши дитину до дошки.

Вона кричала і ображала хлопчика, а також завдавала йому удари по голові рукою.