У Києві педагога, яка захищала від побиття хлопчика з інвалідністю, звільнили зі школи

За даними нардепа сушка, директор школи спочатку прийняв рішення звільнити асистентку вихователя з формулюванням "за вчинення аморального проступку".
Кілька місяців тому в Києві вчителька зі школи №58 побила дитину з інвалідністю. Асистентка вихователя намагалася захистити дитину і оприлюднила відео інциденту. Директор школи вирішив звільнити її за це, а зовсім не вчительку, яка знущалася над учнем. Про це написав у Facebook народний депутат України Павло Сушко.
За його даними, директор школи №58 прийняв рішення звільнити асистентку вихователя з формулюванням "за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".
Сушко переконаний - над педагогом влаштували показову розправу-щоб У інших педагогів навіть думки не виникло розголошувати факти агресії проти дітей.
Тому місцеві депутати піднімали це питання на засіданні ТСК. В результаті розголосу, директор скасував своє рішення і замінив його на "звільнення за власним бажанням".
читайте такожСкажений булінг: у Херсоні школярі побили однокласника-відео
Нагадаємо, раніше в селі Потелич Жовківського району Львівської області заступник директора школи з виховної роботи побила учня 6-го класу прямо на очах у інших дітей.
На опублікованому відео було відображено, як педагог влаштувала "екзекуцію", викликавши дитину до дошки.
Вона кричала і ображала хлопчика, а також завдавала йому удари по голові рукою.