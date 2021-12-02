У Дніпрі дівчинка після школи просила на морозі гроші собі на ліки

Дитина просила гроші собі на ліки / патрульна поліція

У Дніпрі 10-річна дівчинка на морозі стояла і збирала собі гроші на ліки від кашлю. Як повідомляють у патрульній поліції області, випадковий перехожий відвіз дівчинку до лікарні.

"Замерзлу дівчинку, яка жебракувала, помітив перехожий і звернувся в поліцію. Потім він відвіз дитину в лікарню, тому що дівчинка сильно кашляла", - йдеться в повідомленні.

Через деякий час поліцейські поспілкувалися з дівчинкою і з'ясували, що вона прийшла зі школи додому і побачила там свою нетверезу матір. Після цього дитина пішла в магазин і аптеку, адже захворіла і погано себе почувала.

Оскільки у дитини не було грошей, вона почала просити милостиню у перехожих.

У лікарні оглянули дитину і запідозрили у неї не тільки бронхіт, а й пневмонію. Тому дівчинку госпіталізували.

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"Патрульні викликали працівника ювенальної превенції для фіксування вказаного факту. Мати дитини повідомили про місцезнаходження її дочки. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція", - повідомили патрульні.

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Як раніше повідомляли, у Львові півторарічний малюк заблокувався у маминому автомобілі разом з ключами всередині. Для того щоб визволити дитину, мамі довелося їхати додому за другим комплектом, а за малюком доглядали патрульні.

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