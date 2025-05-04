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Детонують боєприпаси, вогонь перекинувся на будинки: на Харківщині палає 85 гектарів

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2025, 23:59
2080
Внаслідок лісової пожежі, яка виникла після обстрілу, вибухають російські боєприпаси, які залишились з часів окупації.
пожар в Харьковской области
У Харківській області горить 85 гектарів лісу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Після ворожого обстрілу у Харківській області спалахнула масштабна лісова пожежа. Через це почали детонувати боєприпасами, які були залишені ще російськими окупантами під час окупації. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Навколо міста Ізюм розгорілось вже 80 гектарів на території Піщанського лісництва. Вже відомо про те, що вогонь дістався житлових будинків. У населених пунктах триває евакуація людей.

відео дня
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС
  • У Харківській області горить ліс
    У Харківській області горить ліс фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що спостерігається інтенсивна детонація залишених російських боєприпасів. Вогонь поширився також на будівлю і деревину на території виробничого майданчика лісового господарства.

Згодом стало відомо, що вогонь охопив вже 85 гектарів лісу.

"Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі та господарчі споруди, а також складські та виробничі будівлі, деревину на території майданчика лісового господарства", - йдеться у повідомленні.

Поки нема інформації про жертв та постраждалих.

Дивіться відео про лісові пожежі у Харківській області:

пожар в Харьковской области
Пожежа у Харківській області / фото: скріншот

Атака на Україну - останні новини

Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Як раніше повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено близько 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив у телеграм-каналі голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

У ніч на 4 травня російські військові атакували безпілотниками Черкаси. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, у місті сталося одразу кілька пожеж.

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Детонують боєприпаси, вогонь перекинувся на будинки: на Харківщині палає 85 гектарів

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