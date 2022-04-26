Десятки "двохсотих", техніка і навіть трофей: окупантам влаштували "гарячий прийом" під Запоріжжям

Окупантам влаштували "гарячий прийом" під Запоріжжям / УНІАН

У Запорізькій області захисники України знищили чотири десятки окупантів разом з технікою.

Також нашим захисникам вдалося розжитися трофеєм від окупантів, повідомили в Штабі оборони Запорізького краю.

Так, за минулу добу було знищено:

40 осіб особового складу противника;

61-поранено, один захоплена в полон;

1 літак Су-34;

2 танки;

11 бойових броньованих машин, з них 1 броньована машина "Тигр";

4 одиниці автомобільної техніки.

Також ЗСУ в Запорізькій області "віджали" у противника 1 танк і 1 бойову броньовану машину і був знищений ворожий склад боєприпасів.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники продовжують успішно знищувати ворогів і відвойовувати наші населені пункти. За минулу добу ЗСУ вдалося звільнити 5 сіл, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки

Також ми повідомляли, що у вівторок вранці, 26 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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