Потужні вибухи та клуби диму: подробиці удару окупантів РФ по Запоріжжю

У соцмережах місцеві жителі підтвердили інформацію про ракетний обстріл міста.
У вівторок вранці, 26 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Обставини обстрілу міста рашистами з'ясовуються, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.
"Запоріжжя! Вранці, о 6:50, зафіксовані "Прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - сказано в повідомленні.
Подробиці потужних вибухів у Запоріжжі
У свою чергу в соцмережах місцеві жителі підтвердили інформацію про ракетний обстріл міста. Близько сьомої ранку запоріжці почули вибухи.
Користувачі публікують фотографії, на яких зафіксовані клуби диму після вибухів у Запоріжжі.
Ракетний удар РФ по Одесі
Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.
Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.
Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.
Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.
Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.
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