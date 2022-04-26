Потужні вибухи та клуби диму: подробиці удару окупантів РФ по Запоріжжю

РФ завдала удару по Запоріжжю

У вівторок вранці, 26 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Обставини обстрілу міста рашистами з'ясовуються, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

"Запоріжжя! Вранці, о 6:50, зафіксовані "Прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - сказано в повідомленні.

Подробиці потужних вибухів у Запоріжжі

У свою чергу в соцмережах місцеві жителі підтвердили інформацію про ракетний обстріл міста. Близько сьомої ранку запоріжці почули вибухи.

Користувачі публікують фотографії, на яких зафіксовані клуби диму після вибухів у Запоріжжі.

/ Блискавка

Ракетний удар РФ по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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