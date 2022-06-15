На Луганщині ЗСУ стримують росіян одразу з трьох боків, багато поранених у Лисичанську - Гайдай

Бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ - Гайдай розповів, що відбувається зараз / Фото УНІАН

Українські військові захищають Сєвєродонецьк і не дозволяють ворогові просунутися в Лисичанськ. Окупантів стримують одразу з трьох боків, хоча і стає складніше. Про це написав у Telegram вранці 15 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених у Лисичанську.

"За останні два дні лише в лікарні інших регіонів країни госпіталізовано шість жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого...Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки", - пише Гайдай.

Окупанти обстріляли споруди поблизу колишнього заводу "Донсода" та кілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу".

"Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновані в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог в черговий раз влучив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Противник слабший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, внаслідок чого руйнуються наші будинки", - пояснює Гайдай.

Він також повідомив, що є серйозні пошкодження в навколишніх селах.

"Те, що вдалося зафіксувати за минулу добу, - зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири - в Миколаївці, три - у Вікторівці. Авіаудари нанесено по Білій Горі, Устинівці і Метьолкіному", - зазначив голова ОВА.

Також з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

При цьому російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Як повідомляв Главред, російська армія зараз контролює більшу частину Сєвєродонецька, але це не ті "успіхи", на які розраховував Кремль, починаючи війну. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 15 червня.

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