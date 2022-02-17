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Зухвала провокація: в РНБО і Міноборони пояснили загострення ситуації на Донбасі

17 лютого 2022, 23:54

Олексій Данілов назвав сьогоднішнє загострення на Донбасі зухвалою провокацією.

обстріл, Донбас,
Загострення на Донбасі / Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав сьогоднішнє загострення на Донбасі зухвалою провокацією.

В ефірі програми Право на владу Данілов заявив, що Україна повинна проявити стриманість і не відповідати на неї.

"Сьогодні була зухвала і масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас в тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що в ситуації з сьогоднішнім загостренням Україна повинна проявити стриманість і не відповідати на провокації.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загострення на Донбасі пов'язане із засіданням Радбезу ООН, яке присвячене Мінському процесу.

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На його думку, сьогоднішні обстріли є свідомими провокаціями.

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Радбезу ООН, в ході якого буде розглянуто питання виконання Мінських домовленостей", - зазначив Резніков.

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Він також підкреслив, що обстріли створюють небезпеку для мирних жителів, у тому числі дітей. Крім того, за його словами, Росія нарощує інформаційну кампанію для обґрунтування розширення агресії проти України.

Резніков додав, що українська сторона забезпечить максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів.

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Обстріл садка та ліцею на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

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бойовики Станиця Луганська війна на Донбасі Олексій Данілов Олексій Резніков
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