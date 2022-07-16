"Гроші потрібні": полонений окупант зізнався, чому приїхав вбивати українців

Що б у Кремлі не говорили про "денацифікацію", "демілітаризацію", "захист Донбасу" чи іншу "велику" ідею, мотивація вбивати українців у окупантів одна.
Путінський солдат, який потрапив у полон до українських військовослужбовців, зробив відверте зізнання, навіщо він прийшов зі зброєю на українську землю. За словами військового РФ, він приїхав вбивати мирних людей лише заради грошей.
Відео розмови з окупантом опублікував у своєму Telegram-каналі військовий блогер Анатолій Штірліц.
Загарбник абсолютно спокійно говорить, що хотів підробити за рахунок участі в бойових діях.
"Ветеранка у мене є. Гроші потрібні", - каже солдат армії РФ.
Раніше Главред писав, що окупаційні війська Росії вкрали труси у бійця Збройних сил України та його дружини. Загарбники забрали собі й взуття.
В Харківській області путінські солдати-мародери вкрали у будинку українця керамічну плитку, проте додому її не довезли - їх "ліквідували" раніше.
Вкрадену плитку окупанти сховали в ящики з-під боєприпасів. Її виявили бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у звільненій частині Харківської області.
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