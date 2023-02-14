День української жінки замість 8 березня: в Україні можуть з'явитися нові свята

У Раду подали законопроект про скасування державних вихідних 8 березня, 1 травня і 9 травня.

В Україні можуть з'явитися нові державні свята / Фото Flickr Міністерства оборони України

До Верховної Ради подали законопроект, який пропонує скасувати в Україні низку свят і заснувати нові. Зокрема, йдеться про скасування державних вихідних 8 березня, 1 травня та 9 травня.

Картка проекту Закону № 9009 від 13 лютого опублікована на сайті парламенту.

У документі пропонується скасувати такі державні вихідні:

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8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день";

1 травня - так званий "День праці";

9 травня - день перемоги.

Автори законопроекту пропонують скасувати в Україні вихідний 9 травня, а натомість залишити лише День пам'яті й примирення 8 травня, без вихідного дня.

Водночас парламентарі хочуть запровадити нові свята, які "вже апробовані суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині і за кордоном".

Зокрема, зробити святковими та неробочими днями народні депутати пропонують:

25 лютого - День української жінки (дата народження відомої української письменниці та громадського діяча Лесі Українки);

9 березня - день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка;

друга неділя травня - День матері.

Також святковими і неробочими хочуть залишити:

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

28 червня - День Конституції України;

28 липня - День української державності;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня - День захисника України.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є встановлення українських свят та "усунення спадщини колоніального минулого".

Нагадаємо, 31 травня 2022 року Верховна Рада проголосувала за запровадження нового свята - Дня української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Крім того, в Україні запровадили ще одне нове свято - День єднання. Воно відзначатиметься 16 лютого.