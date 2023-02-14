День української жінки замість 8 березня: в Україні можуть з'явитися нові свята

До Верховної Ради подали законопроект, який пропонує скасувати в Україні низку свят і заснувати нові. Зокрема, йдеться про скасування державних вихідних 8 березня, 1 травня та 9 травня.
Картка проекту Закону № 9009 від 13 лютого опублікована на сайті парламенту.
У документі пропонується скасувати такі державні вихідні:
- 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день";
- 1 травня - так званий "День праці";
- 9 травня - день перемоги.
Автори законопроекту пропонують скасувати в Україні вихідний 9 травня, а натомість залишити лише День пам'яті й примирення 8 травня, без вихідного дня.
Водночас парламентарі хочуть запровадити нові свята, які "вже апробовані суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині і за кордоном".
Зокрема, зробити святковими та неробочими днями народні депутати пропонують:
- 25 лютого - День української жінки (дата народження відомої української письменниці та громадського діяча Лесі Українки);
- 9 березня - день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка;
- друга неділя травня - День матері.
Також святковими і неробочими хочуть залишити:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;
- 28 червня - День Конституції України;
- 28 липня - День української державності;
- 24 серпня – День незалежності України;
- 14 жовтня - День захисника України.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є встановлення українських свят та "усунення спадщини колоніального минулого".
Нагадаємо, 31 травня 2022 року Верховна Рада проголосувала за запровадження нового свята - Дня української державності, який відзначатимуть 28 липня.
Крім того, в Україні запровадили ще одне нове свято - День єднання. Воно відзначатиметься 16 лютого.
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