В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо День державності

31 травня Верховна Рада проголосувала за запровадження нового свята - Дня української державності, яке відзначатимуть 28 липня.

За відповідний законопроект № 5864 проголосували 257 нардепів.

Зазначимо, законопроект був зареєстрований ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "Триєдиного російського народу".

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