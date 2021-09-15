В Україні з'явиться нове свято: коли будемо відзначати

В Україні прийняли рішення схвалити нове свято

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента Про День працівників фінансової сфери.

Тепер свято відзначатимуть у день пам'яті княгині Ольги, яка впорядкувала збір данини в Київській Русі.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги.

"Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка-володарка держави, яка першою впорядкувала збір данини (обов'язковий податок натурою або грошима на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого громадського об'єднання)", - йдеться у документі.

Автори проекту зазначають, що "встановлення цього свята обумовлено підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави Україна".

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У документі наголошується, що на сьогодні в бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників.

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