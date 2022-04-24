"Демілітаризація російського рейху": ЗСУ Стугною спалили рашистський Т-72

Морські піхотинці ретельно ставляться до завдання "демілітаризації російського рейху".
Бійці Збройних сил України знищили ще один танк російських окупантів на лінії фронту.
Танк російських загарбників Т-72 успішно атакували морські піхотинці ЗСУ з 501 окремого батальйону. Про це йдеться в повідомленні в Facebook Командування морської піхоти. При цьому опубліковано відео знищення танка окупантів.
У повідомленні наголошується, що захисники України підірвали ворожу бронетехніку за допомогою вітчизняного ПТРК Стугна.
"Незважаючи на Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501 окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.
Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений в правильний стан, а саме стан металобрухту. Хороша робота від розрахунку ПТРК Стугна-П морпіхів!" , - додали в командуванні морпіхів.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
читайте такожРФ кидає в бій резерви: окупанти готують штурм Сєвєродонецька і оточують угруповання ЗСУ
Читайте ще:
- Перемога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУ
- РФ намагається пробити коридор між Кримом і Донбасом, але ЗСУ дають відсіч-британська розвідка
- ВСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв