"Демілітаризація російського рейху": ЗСУ Стугною спалили рашистський Т-72

ПТРК Стугна / фото : http://5.ua

Бійці Збройних сил України знищили ще один танк російських окупантів на лінії фронту.

Танк російських загарбників Т-72 успішно атакували морські піхотинці ЗСУ з 501 окремого батальйону. Про це йдеться в повідомленні в Facebook Командування морської піхоти. При цьому опубліковано відео знищення танка окупантів.

У повідомленні наголошується, що захисники України підірвали ворожу бронетехніку за допомогою вітчизняного ПТРК Стугна.

"Незважаючи на Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501 окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.

Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений в правильний стан, а саме стан металобрухту. Хороша робота від розрахунку ПТРК Стугна-П морпіхів!" , - додали в командуванні морпіхів.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

читайте такожРФ кидає в бій резерви: окупанти готують штурм Сєвєродонецька і оточують угруповання ЗСУ

Читайте ще: