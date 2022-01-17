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Порошенко обирають запобіжний захід: суд оголосив перерву

17 січня 2022, 12:24
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ДБР повідомило екс-президента про підозру у державній зраді.

Петро Порошенко
Петру Порошенку обирають запобіжний захід / УНІАН

У понеділок вранці, 17 січня, Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-президенту Петру Порошенку.

Сторони висловилися про відсутність відводів. Слідчий суддя Олексій Соколов розпочав розгляд клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що Порошенко виступив перед своїми прихильниками, які зібралися біля Печерського районного суду.

Суд над Порошенком: що відомо

Порошенко прибув до будівлі суду близько 10:50 у супроводі членів фракції Євросолідарність. Біля будівлі суду його зустріли кілька сотень людей, які підтримують п'ятого президента. Зокрема, вони скандували "Порошенко"і" Порох є – дамо вогню".

Засідання почалося з 40-хвилинним запізненням, учасники процесу чекали суддю.

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Через деякий час після початку розгляду Печерський суд Києва оголосив перерву в розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

Раніше на засіданні адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що у Порошенка немає статусу підозрюваного.

Згодом Головань уточнив журналістам, що суд надав 2 години для ознайомлення захисту з матеріалами справи.

"Ми самі не хочемо затягувати час", - сказав він.

Додамо, що під судом перебувають кілька сотень прихильників Порошенка.

Періодично з будівлі суду виходить екс-президент і звертається до них з полум'яними промовами.

Повернення Порошенка в Україну

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в аеропорт "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже більше 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України.

Він також виступив перед будівлею аеропорту перед своїми прихильниками.

Петро Порошенко
/ УНІАН

Справа Порошенка

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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