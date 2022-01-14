Застава - 1 мільярд: слідство вимагає арешту Порошенка

Петро Порошенко має намір повернуться в Україну 17 січня / УНІАН

Суд у справі п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенко призначили на понеділок, 17 січня. Цього дня політик повертається до Києва.

Судове засідання розпочнеться об 11: 00, повідомили у прес-службі ДБР.

"17 січня 2022 року об 11 годині 00 хвилин розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Порошенка", - йдеться в повідомленні.

У справі йдеться про схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям на Донбасі.

читайте такожМоже повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє ПорошенкаЯк відомо, в цей день Порошенко має намір прилетіти в Україну з-за кордону, де він знаходиться з кінця минулого року.

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Справа Порошенко

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них бігти. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправитися до Варшави, де знаходиться досі.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.