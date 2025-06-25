Українці отримають компенсацію за неякісний газ: як добитися перерахунку

Основним показником якості є теплота згоряння, яка має бути не менше 7600 ккал/м3.

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Коли оператор зобов’язаний відшкодувати збитки за газ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коли можна подати заяву на перевірку газу

Я к змусити оператора зробити перерахунок

Українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ. Постачальник, тобто оператор газорозподільної мережі (ГРМ), несе відповідальність за якість палива та зобов’язаний компенсувати збитки, якщо результати експертизи підтвердять відхилення від встановлених стандартів. Про це інформує ГазПравда.

Оператор зобов'язаний забезпечити цілодобову доступність до системи розподілу газу, а також гарантувати, що переданий споживачам газ відповідає необхідним стандартам.

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"Наступний обов'язок логічно пов'язаний з основним. Якщо оператор повинен забезпечити доставку газу належної якості, то він же повинен і платити компенсацію у разі невідповідності якості природного газу. Оператор ГРМ зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачеві і сплатити йому відповідну грошову компенсацію у разі невідповідності", - йдеться в публікації.

Ключовим критерієм якості палива є теплота згоряння (калорійність), яка згідно з нормами повинна бути не нижчою за 7600 ккал/м³. Утім, на офіційному сайті оператора наразі немає інформації про поточну калорійність.

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Щоб ініціювати перевірку тиску або хімічних характеристик газу, потрібно:

Подати письмову заяву оператору ГРМ. Оператор ГРМ зобов’язаний відправити свого представника протягом двох робочих днів (у містах) або п’яти календарних днів (у селах) у погоджений із заявником час.

"Однак, не зловживайте цим обов'язком оператора ГРМ. Якщо Ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть у межах норми, то компенсуватимемо витрати, понесені оператором на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви", – йдеться у публікації.

Споживач також має право звернутися до незалежної лабораторії та замовити аналіз якості газу за власний кошт.

Крім того, оператори ГРМ несуть відповідальність за своєчасну перевірку газових лічильників. Вони повинні слідкувати за інтервалами повірки приладів, які можуть складати 2 або 8 років залежно від моделі. Побутовим споживачам за затримку в повірці відповідальність не нараховується. Контроль має здійснювати виключно оператор.

Новини України - оплата комунальних послуг

Нещодавно Главред пояснював, що українцям нададуть знижку 25% на комуналку. Для оформлення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України особисто, подавши необхідний пакет документів.

Окрім цього, громадянам можуть компенсувати частину вартості сплаченої комуналки абсолютно законним шляхом. Так, деяким українцям повертають гроші за комунальні послуги.

Ба більше, низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії. Призначити виплату недоотриманої субсидії можуть після отримання заяви.

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Що таке Газорозподільні мережі України? ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія. Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

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