Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українці отримають компенсацію за неякісний газ: як добитися перерахунку

Даяна Швець
25 червня 2025, 15:39
197
Основним показником якості є теплота згоряння, яка має бути не менше 7600 ккал/м3.
свет, газ, коммунальные услуги
Коли оператор зобов’язаний відшкодувати збитки за газ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Коли можна подати заяву на перевірку газу
  • Як змусити оператора зробити перерахунок

Українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ. Постачальник, тобто оператор газорозподільної мережі (ГРМ), несе відповідальність за якість палива та зобов’язаний компенсувати збитки, якщо результати експертизи підтвердять відхилення від встановлених стандартів. Про це інформує ГазПравда.

Оператор зобов'язаний забезпечити цілодобову доступність до системи розподілу газу, а також гарантувати, що переданий споживачам газ відповідає необхідним стандартам.

відео дня

"Наступний обов'язок логічно пов'язаний з основним. Якщо оператор повинен забезпечити доставку газу належної якості, то він же повинен і платити компенсацію у разі невідповідності якості природного газу. Оператор ГРМ зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачеві і сплатити йому відповідну грошову компенсацію у разі невідповідності", - йдеться в публікації.

Ключовим критерієм якості палива є теплота згоряння (калорійність), яка згідно з нормами повинна бути не нижчою за 7600 ккал/м³. Утім, на офіційному сайті оператора наразі немає інформації про поточну калорійність.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Щоб ініціювати перевірку тиску або хімічних характеристик газу, потрібно:

  1. Подати письмову заяву оператору ГРМ.
  2. Оператор ГРМ зобов’язаний відправити свого представника протягом двох робочих днів (у містах) або п’яти календарних днів (у селах) у погоджений із заявником час.

"Однак, не зловживайте цим обов'язком оператора ГРМ. Якщо Ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть у межах норми, то компенсуватимемо витрати, понесені оператором на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви", – йдеться у публікації.

Споживач також має право звернутися до незалежної лабораторії та замовити аналіз якості газу за власний кошт.

Крім того, оператори ГРМ несуть відповідальність за своєчасну перевірку газових лічильників. Вони повинні слідкувати за інтервалами повірки приладів, які можуть складати 2 або 8 років залежно від моделі. Побутовим споживачам за затримку в повірці відповідальність не нараховується. Контроль має здійснювати виключно оператор.

Новини України - оплата комунальних послуг

Нещодавно Главред пояснював, що українцям нададуть знижку 25% на комуналку. Для оформлення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України особисто, подавши необхідний пакет документів.

Окрім цього, громадянам можуть компенсувати частину вартості сплаченої комуналки абсолютно законним шляхом. Так, деяким українцям повертають гроші за комунальні послуги.

Ба більше, низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії. Призначити виплату недоотриманої субсидії можуть після отримання заяви.

Більше економічних новин:

Що таке Газорозподільні мережі України?

ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія.

Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

газ Нафтогаз економіка газопровід ціна газу ціни на газ тарифи на газ постачання газу транзит газу новини України ціна на газ для населення
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

16:43Політика
Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

16:31Світ
Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

16:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

Для багатьох стане сюрпризом: як правильно сказати українською "іменинник"

Для багатьох стане сюрпризом: як правильно сказати українською "іменинник"

Останні новини

16:43

Покарають на більш ніж 100$: в Україні стали жорсткішими правила паркування

16:43

Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

16:40

Євро "здав позиції" після рекордного стрибка, долар пішов у піке: новий курс валют

16:31

Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

16:04

Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
16:03

Літо переверне життя трьох знаків зодіаку з ніг на голову: хто у списку

16:00

Штрафи від ТЦК: названо області-лідери за кількістю проваджень

15:49

У НАТО висловилися про Україну і вказали на небезпечний момент

15:48

Не просто звичка: чому водії вимикають музику в авто під час паркування

Реклама
15:40

У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році

15:39

Українці отримають компенсацію за неякісний газ: як добитися перерахунку

15:23

"Великий прорив": Рютте назвав головне рішення, яке буде ухвалене на саміті НАТО

15:20

Місячний календар стрижок на липень 2025 року

15:10

Нова українська класика: хто створив перший "військовий" костюм для Зеленського, і скільки коштував образВідео

14:56

Померла зірка "Санта-Барбари" та "Доктора Хауса

14:45

Чому у вчителів відпустка 56 днів:: як надається відпустка педагогам

14:39

Про пил та подряпини на підлозі можна забути: один засіб вимиє усе до блиску

14:35

Де 3 відмінності між совами: лише "справжній детектив" відгадає за 9 секунд

14:06

"Ще не час": у США сказали, чому Трамп не поспішає карати Росію санкціями

14:03

"Обговоримо його труднощі": Трамп заговорив про підготовку до розмови із Зеленським

Реклама
13:50

Точно не через дефіцит: чому в СРСР використовували волосся замість ниток

13:42

Ворог знищує інфраструктуру: Костянтинівка - на межі гумкатастрофи

13:13

Дорослий чоловік: який вигляд має позашлюбний син Меладзе і Джанабаєвої

13:09

Склад боєприпасів РФ злетів у повітря: у небо підняли авіацію, територія в облозі

12:57

"Я був на межі": Бред Пітт уперше зізнався в алкоголізмі

12:48

Чому в англійській "ти" і "ви" — одне слово

12:18

Літня спека знову накриє Україну: де розігріє до +34 градусів

12:14

Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

12:09

Вирване серце: Тоня Матвієнко розповіла, чому хотіла піти від МірзоянаВідео

11:54

"Неприємні дзвіночки": як Трамп діятиме щодо РФ після Ірану

11:41

2 признаки того, що вже можна копати молоду картоплю

11:39

Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

11:35

Несподіване перевтілення: Зеленський уперше одягнув костюмВідео

11:25

Волонтерська допомога з вибухівкою: у Харкові агентка РФ підірвала військових

11:23

РФ проривається в небезпечній точці: в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву

10:53

Удари Шахедів по Україні та Близькому Сходу: Данілов пояснив взаємозв'язок

10:43

Китайський гороскоп на завтра 26 червня: Тиграм - стежити за грошима, Щурам - мудрість

10:37

Путінські гроші - на ППО для України: Британія закупить для Києва сотні ракет

10:33

На фронті розпочався масштабний бунт: де солдати РФ виступили проти командування

09:48

На Україну чекає важке літо: у НАТО сказали, де наступатиме армія РФ

Реклама
09:37

4 знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч до кінця 2025 року

09:23

Не виїжджав з України - отримаєш 24 тисячі: ЦПД попередив про нову схему обману

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

09:10

Іран програв війну, США та Ізраїль висуватимуть йому жорсткі вимоги - Данилов

09:01

Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:54

Залучений у виробництво БпЛА: дрони атакували важливий завод у РФВідео

08:21

Військовому бюджету Путіна готують удар: з'явилися деталі

08:19

ЗМІ дізналися, що удари по Ірану не знищили його ядерну програму, Трамп розлютився

08:10

Трампа чекає нова бідаПогляд

07:10

Чим відрізняються двоє левів: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти