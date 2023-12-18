Одіозний нардеп Дмитрук знову оскандалився: обізвав військових, захищаючи УМП МП

Одіозний нардеп Артем Дмитрук знову влип у скандал, висловлюючись у своїх соцмережах про нібито переслідування УМП МП в Україні. Військових ЗСУ услід за працівниками ТЦК той обізвав "перевертнями".
Відповідне відео було опубліковано в Stories Instagram Дмитрука. Сам депутат лобіює інтереси Московського патріархату в Україні і нерідко різко висловлювався про українських активістів, які захищають українську мову, та історію України.
Тепер же нардеп вирішив накинутися на військових. За твердженням Дмитрука, військові, які захищають інтереси ПЦУ, є "перевертнями", як і військкоми.
"Перевертні у військовій формі. Це не тільки співробітники ТЦК, а й військовослужбовці, які займаються "рейдерськими захопленнями храмів УПЦ", - так інтерпретував Дмитрук перехід регіональних єпархій МП під протекторат ПЦУ.
Понад те, в уяві Дмитрука військові нібито "б'ють священиків" і парафіян Московського патріархату. Далі депутат і геть пригрозив військовим "покаранням".
"Такі випадки будуть розслідувані, всі винні в цьому, всі злочинці, які скоюють такі "тяжкі злочини" щодо наших парафіян нашої церкви, обов'язково понесуть покарання", - сказав Дмитрук.
Дмитрук посилається на новину про нібито "рейдерське захоплення" храму МП Різдва Пресвятої Богородиці та участь чинних військовослужбовців ЗСУ у "побитті".
Ще в листопаді у ПЦУ пояснили, що сталося на території монастиря. За словами представників Православної церкви України, в той день Московський патріархат зібрав "силовий блок", щоб не дати парафіянам можливості перейти в ПЦУ. Саме ці "тітушки" вступили у бій з парафіянами і не дали їм можливості пройти на територію.
За кілька днів парафіяни храму знову прийшли до монастиря, але вже враховували, що їх зустрінуть "тітушки". Інформація про нібито побиття людей з боку ПЦУ не відповідає дійсності. Це була не бійка, а самозахист, підкреслили в ПЦУ.
Дмитрук гнівно висловився у бік військових-дивіться відео:
Інші скандали за участю депутатів
Раніше Главред писав, як нардепка від Слуги народу Мар'яна Безугла поскаржилася, що військове керівництво в особі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито не надало їй планів на 2024 рік, тому "має піти". Мережа сприйняла пропозицію Безуглої відправити Залужного у відставку гострими зауваженнями і оцінкою діяльності самої нардепки.
Не оминула гніву мережі і екс-депутатка ВР Ірина Фаріон, яка зробила різкий випад у бік російськомовних українських військових. В результаті політикиню звільнили з вишу.
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