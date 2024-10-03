Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангарі

Російські пропагандисти звинувачують Україну в атаці. Тим часом місцева влада стверджує, що поблизу "працювала" ППО.

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Біля Курчатовської АЕС прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти 3 жовтня заявили про вибухи неподалік Курської АЕС на околицях міста Курчатова Курської області. При цьому, за даними видання ASTRA, поблизу станції нібито впала авіабомба.

Далі "версії" вибухів кремлівських пропагандистів різко змінилися. Місцева влада звітувала про роботу ППО нібито по безпілотнику. Самі ж ЗМІ Путіна стверджують, що ЗСУ нібито намагалися атакувати станцію з HIMARS.

відео дня

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атаки на Курську АЕС узагалі не було, а заяви кремлівських ЗМІ — просто брехня.

"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Вибухи у Курчатовому - дивіться відео:

Тим часом BBC з посиланням на місцеві пабліки пише про вторинну детонацію біля Курчатового. Журналісти зауважують, що інформація потребує перевірки і є непідтвердженою.

Аналітики OSINT публікують відео з вибухом, як стверджується, ангара. Він у Google Maps позначений як територія Курчатовської АЕС.

Курська АЕС - що про неї відомо Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в місті Курчатов Курської області, за 40 км на захід від міста Курськ на березі річки Сейм, пише Вікіпедія. Складається з двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. У міру вичерпання ресурсу енергоблоків Курської АЕС їхня потужність буде заміщена блоками Курської АЕС-2. Курська АЕС є філією концерну АТ "Концерн Росенергоатом". На станції працюють понад 5 тисяч осіб У 2021 році вироблення електроенергії склало 25,1 млрд кВт-год.

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