Зачистка плацдарму і вихід до АЕС: майор назвав цілі ЗСУ в Курській області

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман заявив про те, що ЗСУ мають розширювати плацдарм у Курській області, але не вглиб російської території.
"Хоча до Курської АЕС дійти потрібно, щоб у нас був аргумент щодо звільнення нашої Запорізької АЕС. Я думаю, що ми повинні рухатися вздовж кордону, тобто розширювати плацдарм вшир, щоб створювати "санітарну зону", - наголосив він під час чату в Главреді.
Експерт не виключає, що на Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії і різні рейди.
"Наші наступні дії на Курщині або взагалі в цій війні мають бути несподіваними", - упевнений він.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Співрозмовник упевнений, що під час Курської операції українські сили змогли здивувати ворога і наступні дії ЗСУ також будуть несподіванкою для Росії.
"І це може бути де завгодно. Ми зараз зосереджені на Курщині, але ці сюрпризи можуть бути де завгодно: у Криму, в Покровську - де завгодно. Ми не знаємо - де саме", - додав Гетьман.
Дивіться відео - чат з Олексієм Гетьманом у Главреді:
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.
Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.
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