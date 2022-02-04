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"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогоном

4 лютого 2022, 17:50

У дитини, якій виповнилося всього 20 днів, виявили на тілі дерматит.

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Мати стверджує , що переплутала горілку з водою / Скріншот Telegram-канал 7 канал Одеса

У селі Ісаєво Одеської області Березівського району мати нагодувала дитину дитячою сумішшю з самогоном. Медики звернули увагу, що немовля, якому виповнилося всього 20 днів, припинило набирати вагу. Сама мати стверджує, що зробила це не спеціально. За її словами, горілку з чашки вона переплутала з водою і налила в кухлик, після чого суміш потрапила в пляшечку. На тілі у дитини виявили дерматит.

Як повідомляти Telegram-канал 7 канал Одеса, медичні працівники запідозрили проблему, коли побачили, що дитина припинила набирати вагу. З'ясувалося, що в пляшечці для дитячого годування виявився самогон.

Мати стверджує, що зробила це не спеціально, і переплутала горілку з водою.

"Я жодним чином не могла цього зробити. Горілка була в чашці, я її не понюхала і налила в кухлик. Думала, вилила воду, а там була горілка", - сказала вона.

У відповідь матері сказали, що вона зробила дві суміші з горілкою, і ще одну на холодній воді.

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Як розповіли лікарі, дитина в непростому стані. На тілі у неї діагностували дерматит.

Жінка розповіла, що син народився від співмешканця, який старший за неї майже на 50 років. Чоловік прихистив її з братом після інтернату. Як подейкують сусіди, брат може бути справжнім батьком дитини.

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Одеська область дитина
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