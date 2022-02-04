Дівчинку залишила мати, але її вирішила удочерити чиновниця: у Києві скандал через опіку над дитиною

Мати дівчинки через півроку звернулася до служби у справах дітей і доводить своє материнство / Скріншот ТСН

Очільниця однієї зі служб у справах дітей у Києві підозрюється в підробці документів для того, щоб удочерити 3-річну дитину. У прокуратурі вважають, що вона свідомо пішла на порушення закону, оскільки знала інформацію про розшук матері дівчинки. Чиновниця звинувачення заперечує і має намір оскаржити їх у суді. Мати дівчинки, яка вже рік живе в дитбудинку, раніше залишила її у співмешканця, а сама пішла і не повернулася. У службу у справах дитини звернулася лише після того, як її маленька донька жила у дитбудинку вже півроку.

В сюжеті ТСН.19:30, йдеться про те, що керівниця служби у справах дітей заявляє про свою правоту - інстанції не вдалося встановити біологічних батьків дівчинки, тому її можна удочерити. Мати, в свою чергу, стверджує, що такі дії відбувалися для того, щоб віддати дитину на усиновлення людям, у яких є гроші.

Втекла від співмешканця і залишила дочку на його піклування

Дівчинці Анні-Марії - 3 роки. Дитина вже рік живе в дитячому будинку. За словами 24-річної Наталії, в один момент після сварки, вона вирішила піти від свого співмешканця, а дочку залишила з ним.

"У нас сталася сварка з побоями. В результаті я від нього втекла. Ми з ним домовилися: я не пишу заяву до поліції, а дитина тимчасово живе у нього", - каже жінка.

За декілька тижнів чоловік подзвонив до поліції і заявив, що у нього немає грошей на утримання чужої дитини і попросив забрати дівчинку.

Реклама

"Він сказав, що у зв'язку з матеріальним становищем утримувати чужу дитину не може, тому звернувся з проханням її вилучити", - розповіли в прокуратурі.

Дівчинку хотіла удочерити чиновниця - її звинувачують у підробці документів

У той час, коли Наталію розшукували правоохоронці, над питаннями щодо опіки дитини працювала служба у справах дітей. Керівницю служби відтепер підозрюють у підробці документів, які дозволили б жінці удочерити Анну-Марію.

У прокуратурі зазначають, що жінка вирішила діяти таким чином не заради грошей.

"Це формальний злочин: безпідставно внесла в офіційні запити вигадані відомості про дату народження дитини, отримала недостовірні відомості про нереєстрацію народження і підготувала пакет документів на удочеріння", - вважають у прокуратурі

Позиція чиновниці

Керівниця служби у справах дітей вважає, що претензії до неї позбавлені підстав. Вона має намір оскаржити їх у суді.

За її словами, в ситуації, коли біологічних батьків встановити не вдалося, дитина може бути усиновлена.

"Встановити біологічну матір і біологічного тата нам не вдалося. Тому дитину зареєстрували як таку, що батьки невідомі. І вона ставиться на облік як така, яка може бути усиновлена", - запевняє Оксана, яка прийняла рішення удочерити дівчинку.

При цьому вона додала, що Наталя – рідна мати дитини – звернулася до служби тільки за півроку. З цього випливає, що всі 6 місяців дівчинку не шукали.

Версія матері

Як стверджує Наталя, нові документи для дитини зробили для того, щоб її могли удочерити люди з грошима.

"У цих людей, які хотіли удочерити дитину, закінчився рік для усиновлення, потрібно було виготовити нові документи і "впарити" їх людям, у яких були кошти", - вважає мати дівчинки.

Суд наразі залишив справу про удочеріння Анни-Марії без розгляду. Наталя доводить своє материнство. Відтепер вона стверджує, що у неї з'явився новий співмешканець – від нього вона чекає на двійню, і наразі у неї є куди забрати свою дочку.

Читайте також: