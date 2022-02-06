Грався на підвіконні, поки мама спала: у Дніпрі дитина ледь не випала з 6-поверху

Щоб зняти дитину з вікна, довелося викликати рятувальників.
У Дніпрі 6-річний хлопчик сам грався на підвіконні кухні у квартирі, і ледь не випав з вікна.
Дитину у небезпечні ситуації помітили поліцейські, вони ж і викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.
Подія сталася у суботу, 5 лютого. Хлопчик сидів на підвіконні на кухні, відчиняв вікно, визирав з нього і знову зачиняв. Як зазначають у рятувальній службі, було достатньо одного невірного руху, щоб дитина випала додолу.
Рятувальники піднялися до хлопчика за допомогою автодрабини. Вони зайшли до приміщення через балкон і впустили поліцію.
Як виявилося, мати дитини перебувала у приміщенні, але міцно спала.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі судили чоловіка, який разом з дружиною продав їх спільну дитину. Своє немовля вони оцінили в 7 тисяч доларів. На виручені гроші хотіли купити будинок.
Також на Одещині мати нагодувала дитину дитячою сумішшю з самогоном. Медичні працівники запідозрили проблему, коли побачили, що дитина припинила набирати вагу. З'ясувалося, що в пляшечці для дитячого годування був самогон.
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