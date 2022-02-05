У Запоріжжі чоловік з дружиною продали рідну дитину заради нового будинку

У Запоріжжі чоловік з дружиною продали рідну дитину / УНІАН, pixabay

У Запоріжжі судили чоловіка, який разом з дружиною продав їх спільну дитину. Своє немовля вони оцінили в 7 тисяч доларів.

За даними суду, батьки в квітні 2017 року вирішили продати своє тоді ще ненароджене немовля, пише ТСН.

Щоб здійснити свій план, вони знайшли в соціальних мережах жінку, яка хотіла усиновити дитину і запропонували їй купити у них дитину. За дитину батьки просили 7 тисяч доларів. Для цього пара приїхала з Києва до Запоріжжя, де мати народила дитину та отримавши гроші, передала новонароджену жінці з соцмереж, проте правоохоронці припинили ці дії.

На виручені гроші хотіли купити будинок

На суді підозрюваний розповів, що він нібито переконував дружину залишити дитину. Однак жінка заявила, що нібито "немовля може мати інший колір шкіри" і переконала його віддати дитину. Чоловік стверджував, що про продаж дитини він дізнався за тиждень до пологів.

читайте такожНа Донеччині дівчина намагалася продати свою немовляЖінка, яка погодилася "купити" немовля, розповіла, що вона через соціальні мережі познайомилася з підозрюваним і його дружиною. Під час розмови мати немовляти пояснила їй, що вона готова продати дитину за 7 тисяч доларів, оскільки подружжя хоче купити будинок. Тоді жінка звернулася в поліцію із заявою про злочин.

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Батькам дали випробувальний термін

Поліція затримала біологічних батьків немовляти після того, як заявниця передала підозрюваним гроші. Суд визнав батька немовляти винним за ч.3 ст. 149 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на три роки випробувального. Щодо його дружини, то суд розглядав справу під час іншого засідання.

Раніше ми повідомляли, що в одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила близько 70 тисяч доларів.