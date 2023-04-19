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"Навіть митрополит Епіфаній цікавився": танець батюшки у рясі підірвав мережу і викликав дискусію

Альона Вороніна
19 квітня 2023, 12:16 оновлено 19 квітня, 12:19
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Відео з’явилося у TikTok на Великдень і всього за три дні набрало понад 10 мільйонів переглядів. А от його автору потім довелося виправдовуватися.
Священник который танцует
Священник з відео із танцями виявився навправді не священником/ скрін

Відео священника, який по-сучасному танцює на фоні церкви, сколихнуло мережу. Відеоролик з цими танцями був опублікований у TikTok на Великдень. Він всього за три дні набрав понад 10 мільйонів переглядів та викликав палку дискусію серед користувачів мережі. Але, як виявилося, танцював насправді не священик, а актор, якому після публікації ролика довелося виправдовуватися і пояснювати таке непорозуміння.

Під публікацією відео користувачі писали дуже різні коментарі – від "безбожники, нічого святого..." до "такий сучасний батюшка, що й до церкви ходити захотілося". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Користувачі мережі впізнали церкву, на фоні якої танцював нібито священик – це храм у селі Святопетрівське під Києвом. Там уже понад 20 років править отець Михайло. Священнослужитель розповідає, що дуже здивувався, коли йому показали відео з танцями якогось батюшки у рясі на фоні його храму.

відео дня

Батюшку, який був на відео, у церкві спочатку ніхто не міг впізнати. Але потім отець Михайло згадав, що три роки тому у їхньому храмі знімали фільм, і саме такий актор грав священнослужителя.

Як виявилося, "батюшкою, який танцює" насправді є байкер та актор Ашот. Він ганяє на своєму байку, який лагідно зве Валя, носить шолом із Шевченком та організовує мотофестивалі "Тарасова гора".

Сам байкер зізнався, що відео, яке було зняте уже давно, він просто неправильно опублікував у мережі. Ашот опублікував у TikTok відеоролик, щоб привітати усіх з Великоднем, а потім хотів відредагувати його і додати інформацію, що він актор, і що відео зі зйомок фільму. Проте функції, яка дозволяла б відкоригувати публікацію, він там не знайшов. Актор бідкається, що це була його перша публікація у TikTok, тому і виникли такі труднощі.

Після того, як Ашот зрозумів, що виправити опис до відео йому не вдасться, він почав писати у коментарях, що він актор, а не священник. Але слава про "батюшку, який танцює", уже понеслася у мережі.

"Люди навіть писали: "Ой, шкода, зібралася до вас на сповідь". Що я там поганого зробив? Нікого не осквернив, почуття вірян не зачепив", – переконує чоловік.

Коли ця ситуація набула розголосу, байкер відвідав храм, на фоні якого записував танці, і поспілкувався з отцем Михайлом.

"Радий вас бачити на території. Навіть сам блаженніший Епіфаній написав, що за батюшка. Я трошки пожартував, що перейшов з МП у ПЦУ та й танцює з радості", – розповів гостю отець Михайло.

Також Ашот розповів, що саме цю церкву три роки тому обрали для зйомок фільму, тому що вона нагадувала храм на Донеччині. Актор зіграв батюшку саме з того храму на Донбасі, а у перерві між зйомками вирішив трішки потанцювати.

Отець Михайло зазначив, що теж готовий так станцювати, коли Україна нарешті переможе у війні проти країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що у місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ 2 квітня священники накинулися на українського військовослужбовця, побили його і викинули з храму за "незручне запитання". Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Йому повідомили про підозру за хуліганство, але наступного дня стало відомо, що він втік.

Нагадаємо, скандальний протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов, який родом з України і втік в РФ після Революції Гідності, зробив сексистську заяву про те, що нібито жінки "не повинні керувати життям". За його словами, "за життя відповідають чоловіки".

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