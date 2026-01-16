Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

У 2026 році багато хто прогнозує дуже важку економічну ситуацію в Росії, що спричинить можливе укладення мирної угоди.

Єдиний спосіб для України повністю відновити свою державність, територіальну цілісність і повернути всі регіони в межах 1991 року — це падіння путінського режиму.

В інтерв'ю Главреду секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила, що тільки це може привести до відновлення всього того, що було відторгнуто від України військовим шляхом.

"Тому, звичайно, у разі якщо в Росії почнуться революційні події і нестабільність, вона не зможе продовжувати війну", - вважає Курносова.

Вона зазначила, що в 2026 році багато хто прогнозує дуже важку економічну ситуацію в Росії, що спричинить можливе укладення мирної угоди.

"Багато хто, в тому числі Кирило Олексійович Буданов, ще будучи главою ГУР України, говорили, що ймовірність укладення перемир'я навесні 2026 року вища, ніж будь-коли. Багато інших експертів також говорять саме про весну. Тому я б сказала, що саме в 2026 році можна очікувати певної позитивної динаміки. Чи дочекаємося ми остаточного вирішення — це покаже час, але позитивну динаміку я в 2026 році все-таки допускаю", — підсумувала

Як раніше писав Главред, військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи заяву Кирила Буданова про можливе вікно для мирних домовленостей у лютому 2026 року, висловив іншу оцінку і припустив, що реальні шанси з'являться не раніше березня.

За його словами, до кінця березня Росія планує максимально бити по українській інфраструктурі, оскільки бачить її вразливість і вже скоригувала тактику атак

"Тому до кінця березня, поки тривають холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - резюмує він.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про особу: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) — російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організатор Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011—2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

