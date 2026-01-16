Рус
Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

Сергій Кущ
16 січня 2026, 20:46
2602
У 2026 році багато хто прогнозує дуже важку економічну ситуацію в Росії, що спричинить можливе укладення мирної угоди.
Названо місяць можливого підписання мирної угоди
Названо місяць можливого підписання мирної угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Як змусити Росію припинити війну
  • Коли може бути укладена мирна угода

Єдиний спосіб для України повністю відновити свою державність, територіальну цілісність і повернути всі регіони в межах 1991 року — це падіння путінського режиму.

В інтерв'ю Главреду секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила, що тільки це може привести до відновлення всього того, що було відторгнуто від України військовим шляхом.

відео дня

"Тому, звичайно, у разі якщо в Росії почнуться революційні події і нестабільність, вона не зможе продовжувати війну", - вважає Курносова.

Вона зазначила, що в 2026 році багато хто прогнозує дуже важку економічну ситуацію в Росії, що спричинить можливе укладення мирної угоди.

"Багато хто, в тому числі Кирило Олексійович Буданов, ще будучи главою ГУР України, говорили, що ймовірність укладення перемир'я навесні 2026 року вища, ніж будь-коли. Багато інших експертів також говорять саме про весну. Тому я б сказала, що саме в 2026 році можна очікувати певної позитивної динаміки. Чи дочекаємося ми остаточного вирішення — це покаже час, але позитивну динаміку я в 2026 році все-таки допускаю", — підсумувала

Дивіться відео з повним інтерв'ю Ольги Курносової Главреду:

Коли підпишуть мирну угоду — думка експерта

Як раніше писав Главред, військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи заяву Кирила Буданова про можливе вікно для мирних домовленостей у лютому 2026 року, висловив іншу оцінку і припустив, що реальні шанси з'являться не раніше березня.

За його словами, до кінця березня Росія планує максимально бити по українській інфраструктурі, оскільки бачить її вразливість і вже скоригувала тактику атак

"Тому до кінця березня, поки тривають холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - резюмує він.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) — російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організатор Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011—2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

війна в Україні Ольга Курносова
