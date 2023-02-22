"Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо" - Буданов про відхід ЗСУ з Бахмута

Здача навіть міліметра території України є катастрофою, сказав глава української розвідки Кирило Буданов.

Кирило Буданов розповів про те, чи будуть ЗСУ виходити з Бахмута / Фото: УНІАН, Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію в Бахмуті, де тривають запеклі бої, та озвучив свою думку щодо доцільності виходу ЗСУ з міста.

Журналісти Forbes попросили Буданова прокоментувати матеріали в іноземних ЗМІ, в яких йдеться про те, що значення Бахмута є не стільки стратегічним, скільки політичним, і краще було б зменшити там присутність українських військових для того, щоб зберегти сили для можливого контрнаступу на Півдні.

"Я хотів би побачити, як таку пропозицію зробили б президенту Франції. Сказати, що у вас проблема, ви залиште місто Марсель, воно ж не таке стратегічне. Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити"?" - сказав Буданов.

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Глава ГУР додав, що для нього "здача навіть міліметра території є катастрофою".

"Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете – ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат. Ми їх виснажуємо й обороняємо свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити", - сказав Буданов.

Відповідаючи на запитання про те, чи не було б ефективніше використати захисників Бахмута на інших напрямках, глава ГУР сказав:

"Не погоджуюся з цією логікою".

Ситуація в Бахмуті

Збройні Сили України щосили тримають оборону Бахмута, не даючи російським окупантам захопити місто. Зараз на цьому напрямку дуже складна ситуація, адже загарбники направляють туди більшу частину своїх сил.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому у загарбників величезні втрати на Донбасі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові можуть відійти з Бахмута Донецької області, але для цього повинні бути вагомі причини.

В Інституті вивчення війни вважають, що сили оборони України зламають плани Путіна щодо захоплення Бахмута Донецької області до 24 лютого 2023 року.

За даними західних медіа, представники Пентагону радили Україні не зациклюватися на обороні Бахмута, адже це нібито може завадити весняному контрнаступу ЗСУ. Однак такі публікації можуть бути лише частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО), вважає військовий експерт Петро Черник.

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