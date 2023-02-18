Черник розповів, чи станеться катастрофа на фронті, якщо ЗСУ відійдуть від Бахмута

Військовий експерт підкреслив, що українські захисники вже понад півроку обороняють Бахмут. Місто зараз справді перетворилося на серйозну фортецю.

Петро Черник оцінив перспективу здачі Бахмута / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

За даними західних медіа, представники Пентагону радили Україні не зациклюватися на обороні Бахмута, адже це начебто може завадити весняному контрнаступу ЗСУ. Однак такі публікації можуть бути лише частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Як зазначив військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 каналу, війна – це гра можливостей, а тому ніхто не скасовує ІПСО. Причому такі операції не завжди мають негативне значення.

"Ми також їх проводимо і здійснюємо тиск на противника, аби він до кінця не розумів, де саме насправді буде готуватися наш український контрнаступ", - зазначив Черник.

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Військовий експерт наголосив, що війна – це також мистецтво обману.

"Немає сумнівів у тому, що буде третя блискуча українська наступальна операція. Для цього Україні потрібно зосередити сили та засоби на певному напрямку непомітно для ворога", - зазначив Черник.

Як підкреслив військовий експерт, українські захисники вже понад півроку обороняють Бахмут. Місто зараз справді перетворилося на серйозну фортецю.

"Я б не поспішав його списувати. Це стратегічна точка. Разом з тим, якщо буде потрібно зробити тактичний маневр і відхід, не бачу у цьому жодної катастрофи", - заявив Черник.

Військовий експерт нагадав, що влітку 2022 року українські захисники відійшли від Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині. А за певний час ЗСУ провели блискучу Харківську контрнаступальну операцію, а пізніше – й Херсонську.

"У мистецтві війни якась з битв може бути програна. Не буває так, аби всі битви були виключно переможні. Найголовніше – перемогти у війні", - наголосив Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

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