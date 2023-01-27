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Загроза на початку лютого: експерт "вирахував" ймовірні дати нового удару РФ

27 січня 2023, 14:41
Середня кількість використовуваних РФ ракет знизилася, підкреслив Анатолій Амелін.
ракетний удар
Опубліковані ймовірні терміни нового удару РФ / Facebook / okPivden

Починаючи з 10 жовтня 2022 року російські окупанти завдали територією України 11 масованих ракетних ударів.

Середня кількість використовуваних РФ ракет знизилася до 64, хоча раніше одномоментно використовувалося понад 100. Про це пише в Facebook експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.

"Мабуть, дійсно ресурси закінчуються. Між ракетними обстрілами в середньому відбувається 8 днів з тенденцією до збільшення до 12-15 днів. Що також підтверджує обмеженість ресурсів і зростання часу на заповнення запасів для удару", - зазначив він.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що середня ефективність збивання в цей період — 63%, а за останні 2 місяці ефективність зросла до 78%, що говорить про зростання ефективності роботи ППО.

Хто такий Анатолій Амелін

Співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future. Працював у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, був членом ради директорів Національного депозитарію.

"Керуючись статистичними даними, наступний удар може бути через 12-15 днів (7-10 лютого) із загальною кількістю ракет до 60. Можна заздалегідь сказати, що результативність української ППО зростає, енергетичні ризики для нас знижуються", - додав Амелін.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили оборони збили 47 з 55 запущених ракет.

В результаті атак, які Росія здійснила по Україні в четвер загинули 11 осіб і стільки ж поранені, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

При цьому в результаті терористичних атак Росії як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Всього виникло 2 пожежі в результаті цих уражень, пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 осіб.

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війна Росії та України Анатолій Амелін ракетний удар
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