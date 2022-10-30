Атака морських безпілотників на кораблі РФ у Севастополі: експерт розкрив деталі

Морський безпілотник / Facebook/PetroShuklinov

Поки не можна зі 100-відсотковою впевненістю говорити про те, який тип надводних апаратів був використаний в акваторії Чорного моря при атаці на кораблі РФ в Севастополі.

Їх точні характеристики поки відсутні. Про це пише американський військовий експерт Х.І.Саттон у своєму Twitter.

Він засновує свої висновки на фото морського безпілотника, які публікувалися раніше, що був захоплений окупантами біля берегів Севастополя.

Судячи з фото спійманого у вересні безекіпажного катера, в його верхній частині є кілька датчиків. Основним з них є камера, встановлена на щоглі, і інфрачервоний пристрій переднього огляду.

Це, мабуть, основний датчик для рульового управління та ситуаційної обізнаності. За камерою знаходиться плоска антена, можливо, для навігації та/або зв'язку, пише військовий експерт.

Експерт також передбачає наявність боєголовки. Саме такі апарати швидше за все використовувалися для атаки на російські кораблі в Севастополі, зазначив він.

/ @CovertShores

Саттон також опублікував порівняльні параметри морського безпілотника, який імовірно застосовувався в Севастополі, а також інших аналогічних апаратів.

/ @CovertShores

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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