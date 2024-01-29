"Далі почнеться колотнеча": нардеп пояснив, чому в Росії не змінюють Путіна

Особи, які перебувають в оточенні Володимира Путіна, мають мотиви для того, щоб не міняти його на іншого лідера, вважає дипломат Богдан Яременко.

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У верхівці Росії не змінюють Путіна, бо побоюються за свої долі - дипломат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У верхівці країни-агресора Росії розуміють, що якщо зараз Володимира Путіна кимось замінити, то почнеться колотнеча. Багато хто хотів би змінити ситуацію, але боїться за свою долю. Потрібно роздмухувати протестні настрої всередині російської держави. Про це заявив народний депутат, дипломат Богдан Яременко.

Під час чату на Главреді політик розповів про те, що є амбітні люди, які хотіли б змінити Путіна, проте вони розуміють - ситуація призведе до колотнечі.

"В оточенні Путіна точно є амбітні люди, але всі вони розуміють, що зараз, крім Путіна, ніхто не вигребе. Путін – автор, ініціатор, основний винуватець і замовник того, що відбувається. Вони ж більшою мірою просто реалізовували ці плани. Відповідальність спільна, але Путін – нагорі: якщо Путіна замінити кимось, далі почнеться колотнеча", - вважає Яременко. відео дня

Також він додав, що в оточенні Путіна побоюються за свої долі, тому не йдуть проти глави Кремля.

"Хоча там багато в кого свербить одне місце і дуже хочеться все змінити, багато хто там розуміє, що не такий уже Путін і геніальний. Але страх за своє життя і долю поки що призводить до того, що оточення Путіна збивається в зграю, як вовки, і огризаються разом, а не гризуться між собою. Очевидно, тут потрібен якийсь вплив ззовні та дуже делікатна робота спецслужб: потрібно потрошку роздмухувати всі ці настрої всередині Росії", - підкреслив Богдан Яременко.

Раніше журналіст і письменник Олександр Сотник зробив прогноз, згідно з яким режим Путіна впаде до 2030 року. На його думку, Путін хотів би правити Росією довічно.

Режим у Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін правитиме до 2030-го, написали журналісти Financial Times. Вони зазначили, що Путін буде довше керувати РФ, ніж Сталін СРСР.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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