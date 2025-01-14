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Далекобійні ракети рознесли підземні бункери хімзаводу: деталі "бавовни" у РФ

Олексій Тесля
14 січня 2025, 20:53
287
Основна функція Брянського хімзаводу - виготовлення вибухівки та її калібрування для військової техніки РФ.
Скріншот
Удар по цілях у Брянській області / Колаж: Главред, фото: guberniya.tv, bryansktoday.ru

Важливо:

  • Були уражені підземні бункери Брянського хімзаводу
  • Використовувалися ракети Storm Shadow/SCALP-EG

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував удар по Брянському хімічному заводу в селищі Сельцо, на якому виготовляють вибухові речовини для армії країни-агресора РФ.

Основна функція заводу - виготовлення вибухівки та її калібрування під російські потреби для військової техніки, розповів він 24 Каналу.

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За його словами, головне завдання полягало в тому, щоб дістатися хімзаводу, адже, імовірно, там були підземні бункери і мали бути перекриття від ударів із повітря, однак вони були уражені.

"Використовувалися, імовірно, ракети Storm Shadow/SCALP-EG - авіаційна компонента, ракети - постановники перешкод - ADM-160 і ракети ATACMS. Хімзавод розташований на відстані трохи більше 100 кілометрів, тому ці засоби до Брянщини дістають", - наголосив експерт.

Він вважає, що українські сили провели комбіновану атаку, яка була використана Збройними Силами України - авіацією та ракетними військами.

Світан додав, що завод працює з порохом - вибуховими речовинами, споряджаючи певні російські засоби ураження. Йдеться про понад 10 найменувань таких засобів.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних цілей загарбників.

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, у Росії прогриміла серія вибухів. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Відомо, що українські військові вразили нафтобазу "Кристал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували Воронезьку область. Метою атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Роман Світан Брянська область атака дронів
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