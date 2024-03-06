"Дадуть після виборів в РФ": Світан сказав, чому США тягнуть із допомогою Україні

Цього року нашого наступу може вже не бути, адже якщо США проголосують за виділення допомоги пізно, то не буде часу готувати особовий склад і розгортати сили.

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Світан сказав, чому США тягнуть із допомогою Україні/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України, скрін

Якщо Конгрес США проголосує за виділення Україні військової допомоги тільки влітку, то цього року нашого наступу уже не буде, адже наша країна просто не встигне підготувати особовий склад і розгорнути сили.

Якби таке рішення було прийняте принаймні навесні, то у нас була б можливість підготувати одну локальну операцію – у бік окупованого Криму. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Наприклад, якщо рішення про військову допомогу США з'явиться хоча б навесні, ми встигнемо на кінець літа, десь до серпня-вересня, підготувати лише одну локальну операцію – у бік Криму. Однак потрібно буде розуміти доцільність проведення операції. Можуть виникнути різні питання: чи варто проводити операцію? Куди ми дійдемо? Якщо знову пройдемо 15 кілометрів, то чи варто розгортати угруповання цього року?", – зазначив Світан.

Він наголосив, що у такій ситуації може бути ухвалено рішення щодо продовження підготовки і перенесення військової операції на наступний рік. Тоді ставку буде зроблено на удари по противнику дальніми засобами ураження – авіацією, ракетами і безпілотниками.

"Думаю, що допомога від США буде лише після путінських виборів. Неозброєним оком помітно, що американський політикум створює Путіну лайтові умови перевиборів. Штати нічого нам не дають, щоб ми раптом нікуди не просунулися на лінії фронту і не створили Путіну проблем. Вочевидь, американці діють саме таким чином. Тому раніше путінської інавгурації грошей ми не побачимо", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше в Білому домі зробили важливу заяву щодо допомоги Україні. У Білому домі зазначили, що затягування США із прийняттям законопроекту про допомогу Україні негативно впливає на ситуацію на фронті.

В ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі, якщо продовжуватиметься затримка допомоги Україні від Заходу. В останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан дав тривожний прогноз щодо ситуації на фронті і зазначив, що наступ неможливий без допомоги США. Українські військові не зможуть наступати на фронті без допомоги від США. Допомоги від країн Європи буде достатньо лише для того, щоб утримувати лінію фронту.

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