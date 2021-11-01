COVID-хворих кидають напризволяще: лікар з Києва розкрила сумну картину

Лікарі розповіли про ситуацію з коронавірусом у Києві / Фото Reuters

У Києві ситуація з коронавірусом дуже критична через брак медиків. Лікарі не витримують навантаження, у них опускаються руки, а в самій системі є гігантські адміністративні дірки.

Як розповіла ТСН одна з сімейних лікарів Києва, ситуація з коронавірусом в столиці "жорстка".

"Машини нам не дають, костюмів нам не дають, щоб ми їхали додому до пацієнтів, а нам потрібно якимось чином виживати", - каже медик

Журналісти зазначили, що літні люди, інваліди, або ті, хто через ковід не в силах сам прийти в лікарню, фактично сьогодні можуть розраховувати тільки на волонтерів і диво.

Киянка Тетяна разом з сином, хворим на ДЦП, захворіли COVID-19 і опинилися фактично в пастці. У матеріалі підкреслюється, що ніякого алгоритму поводження з паралізованими інвалідами з COVID-19, держава не розробила.

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У сюжеті уточнюються, що мати з сином навіть сімейного лікаря знайти не можуть, тому що ніхто підписувати декларацію з інвалідом не хоче, а медики приїжджати відмовлялися.

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Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 1 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 936 жителів країни (добою раніше було 17 430 позитивних тестів на коронавірус). У тому числі захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 828 осіб; летальних випадків - 298; одужали - 5 885 осіб.