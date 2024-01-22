Це цинічно і жорстоко: Зеленський розкрив деталі останньої розмови із Путіним

Зеленський розкрив деталі останньої розмови із Путіним / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою останню телефонну розмову із очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбулась ще до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. За його словами, ця розмова була театральною постановкою з боку президента країни-агресора. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Також Володимир Зеленський зазначив, що крім різних політичних питань та ситуації на полі бою, він порушив питання про інцидент, що стався в окупованому Росією Криму, де неповнолітній хлопчик залишився без батьків.

"Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас відбулася зустріч у нормандському форматі. Я йому зателефонував і сказав, що в Криму залишилася одна дитина. Хлопчик зовсім маленький. Його мати втопили в калюжі. Так взяли й втопили", – сказав він. відео дня

Зеленський наголосив, що був шокований таким ставленням до українських громадян в анексованому Криму і повідомив Путіну, що подібна ситуація там постійно повторюється. Він також зазначив, що батька хлопчика просто заарештували.

"Далі Путін почав говорити так, ніби він запитує підлеглих. Він каже: "Ти знаєш про нього? Не знаєш. А ти знаєш...?" Така, знаєте, театральна постановка, – розповів Зеленський".

Президент України підкреслив, що це був яскравий приклад абсолютного цинізму та жорстокості російського президента Володимира Путіна.

Переговори Зеленського із Путіним

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Києвом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість переговорів з Російською Федерацією у разі відсторонення від влади Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський також висловив свою думку щодо можливості переговорів з Володимиром Путіним. Він нагадав, що приклад ліквідації лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина показує наслідки спроби укладання угоди з Путіним.

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