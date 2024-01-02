У Зеленського прояснили питання щодо переговорів з РФ у разі ліквідації Путіна

Михайло Подоляк пояснив позицію ОП в питанні ймовірності проведення мирних переговорів з РФ.

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Михайло Подоляк оцінив ймовірність переговорів з Кремлем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів з РФ у разі ліквідації диктатора Володимира Путіна.

Відсторонення від влади Володимира Путіна не є підставою для початку переговорів, вони можуть відбутися тільки після того, як окупаційні війська РФ покинуть територію України, підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

"Вийшли з території України і тоді з'являється субстрат. Не факт, що вони (переговори ред.) будуть, але (є — ред.) субстрат — принаймні, ви вийшли, тобто факт агресії закінчився", — говорить представник ОП.

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Разом з тим він упевнений, що після виведення військ РФ з території України з Москвою можуть бути переговори про покарання за вчинені військові злочини і відшкодування заподіяної шкоди.

"Вступати в переговори, коли вбивці знаходяться на твоїй території, ну це якось дивно... тобто він (ворог - ред.) досяг певної мети, але не всіх цілей. Але це означає, що він буде прагнути їх далі досягати. Чому? Тому що відповідальності У Росії не буде. Якщо вона залишається на окупованих територіях, відповідальність у неї не настає. Вона буде скрізь говорити: "Які військові злочини? Ми на цій території залишилися – ми виграли війну", – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що у Кремлі змінили риторику щодо переговорів з Києвом. Країна-агресор РФ відходить від своєї інформаційної операції, покликаної симулювати інтерес до діалогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Захід змінює стратегію і хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ. Пентагон і Білий дім хоче, щоб Україна перейшла до стратегічної оборони.

Як раніше повідомлялося, Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час Прямої лінії він сказав, що вважає Одесу "російським містом" і заявив, що Москва збирається завершувати війну тільки тоді, коли "досягне своїх цілей".

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