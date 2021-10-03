Дивом вижив: на Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови

У хлопчика безліч травм / ua.depositphotos.com

У селі Мала Костромка, що на Дніпровщині, дев'ятирічна дитина випала з четвертого поверху недобудованої будівлі. Школяр вижив, але у важкому стані.

Інцидент трапився ввечері, 2 жовтня. Дитину доставили в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні №8. У нього діагностували кататравму, закритий перелом гомілки, можливий також перелом хребта, але він поки не підтверджений. Стан дитини оцінюють як важкий, пише місцеве видання Дніпро Час.

Потерпілий – учень 4-го класу Зеленодольської школи №1.

В Україні зросла кількість дитячих суїцидів

В Україні за перші три місяці 2021 року сталося 101 самогубство або його спроба серед дітей. За весь минулий рік в країні зафіксували 123 таких випадки, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

Серед причин, через які діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.