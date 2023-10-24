'Що шарахнуло? Два прильоти ніби': у Криму скаржаться на вибухи, тривоги не було

Від вибухової хвилі у деяких районах вилетіли вікна.

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Вибухи прогриміли біля аеродрому "Бельбек" / Колаж Главреда. Фото: Telegram "Кримський вітер", Радіо Свобода

У Севастополі увечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна, повідомив кореспондент "Крим. Реалії".

Проросійські Telegram-канали скаржаться на вибухи відразу у кількох районах Севастополя.

"Хлопки" було чутно в радіусі 7 км, в тому числі в Балаклаві, де розміщена низка військових об'єктів, підконтрольних російському угрупованню.

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"Вибухи у західному Криму і Севастополі. Вибух у 7 км було чутно. У Балаклаві був вибух сильний, таке відчуття, що дуже близько... Що шарахнуло? Два прильоти ніби", - скаржаться місцеві.

Зазначається, що вибухи прогриміли до повітряної тривоги. Окупаційна "влада" стверджува що "все спокійно". Невдовзі з'явилася інформація про нібито роботу ППО.

Журналіст Денис Казанський пише про "найпотужніший приліт" по аеродрому Бельбек в Севастополі, де базувалася російська авіація.

"Повітряну тривогу оголосили вже після удару. Пуски ракет російська ППО засікти навіть не змогла", - стверджує Казанський.

Удари по російській авіації

Внаслідок ударів армії України ракетами ATACMS по аеродромах російських окупантів в захоплених Бердянську і Луганську було знищено 7 вертольотів Ка-52 і два вертольоти Мі-8. Також 15 вертольотів - 8 Ка-52 і 7 Мі-8 - отримали пошкодження.

Загалом втрати країни-агресора Росії у війні проти України останнім часом збільшилися на 90% - через штурми, що проводяться армією окупантів в районі Авдіївки.

Раніше ЗМІ писали, що російські окупанти розмістили літаки МіГ-31 на аеродромі "Бельбек". Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат тоді натякнув, що "полювання ЗСУ на аеродроми триватиме".

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