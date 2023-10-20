Полювання на аеродроми буде тривати: Ігнат відповів на "страшилки Путіна"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, чому важливо наносити удари по аеродромах з аіацією Росії. В приклад він навів аеродром в Чорнобаївці.

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Ігнат відповів на "страшилки Путіна" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія має приблизно 40 аеродромів для виконання атак на Україну, тому аеродром "Бельбек" не обов'язково буде використаний для застосування МіГ-31. Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Ігнат, прокоментувавши інформацію про те, що російські окупанти розташували літаки МіГ-31 на аеродромі "Бельбек", що в тимчасово окупованому Криму.

"Нічого нового, зрештою. Мабуть, ті страшилки Путіна, які він розповідав на весь світ, що вони будуть там патрулювати з "Кинджалами" в Чорному морі, отримують ось таку реалізацію. Але я хочу наголосити... авіація - це така річ мобільна, що сьогодні вона тут, завтра там, не обов’язково Бельбек будуть використовувати для тих літаків МіГ-31. До речі, вони теж є двох модифікацій: МіГ-31 БМ та МіГ-31К, власне, модель "К" здатна носити ракети Х-47 "Кинджал", тому сьогодні вони можуть знаходитись там, а завтра перелетять в Ростов чи далі. Для авіації немає жодних проблем здійснити переліт на аеродром і з дальніх аеродромів здійснювати це ж саме патрулювання. Єдине, що збільшується час підльоту", - зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив переваги атаки на місця базування ворожої авіації. Він приклав приклад аеродрому в Чорнобаївці, де українські війська постійно знищували російську вертолітну техніку, поки окупанти, нарешті, розуміли, що їм краще відступити і відійти подалі.

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"Це збільшує час підльоту їхніх вертольотів до передньої лінії, відповідно, в нас є більше часу, щоб реагувати на ту чи іншу загрозу. Будь-який аеродром - це база для того, щоб обслуговувати гелікоптери, інші літальні апарати, заправляти їх. Тому те, що вони отримують менше таких майданчиків, добре для нас".

Війна Росії проти України - останні новини:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у зв'язку з активізацією бойових дій останніми днями, російські війська зазнали значних втрат як у живій силі, так і техніці. Основна частина цих ворожих втрат відзначалася саме в районі Авдіївки, де співвідношення сил і засобів було 1:3 на користь окупантів.

Також, як повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії (EDF) полковник Антс Ківісельг, на балансі окупаційних військ Росії орієнтовно 4 мільйони снарядів, що дозволить їм вести війну низької інтенсивності протягом року. Північна Корея поставила загарбникам приблизно 350 000 снарядів, чого вистачить їм на місяць. Росіяни недооцінюють прорив ЗСУ на Оріхівському напрямі, але водночас намагатимуться перехопити там ініціативу.

Водночас, 17 жовтня Збройні Сили України здійснили ефективну атаку на російські гелікоптери та аеродромне обладнання у Бердянську, за допомогою далекобійних ракет ATACMS. Росіяни зараз займаються ліквідацією наслідків цього удару та намагаються знайти винних.

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