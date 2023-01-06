"Завжди усміхнений і щирий": у боях під Бахмутом трагічно загинув відомий український стронгмен

Андрій Дмитрієв є був майстром спорту зі стронгмену, а також багаторазовим призером Чемпіонатів України.

У боях під Бахмутом трагічно загинув Андрій Дмитрієв / Федерація стронгмену України

У важких боях за свободу нашої країни трагічно загинув відомий стронгмен, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрієв.

"Андрій Дмитрієв загинув, захищаючи Батьківщину. Багаторазовий призер Чемпіонатів України, майстер спорту зі стронгмену, голова Сумського осередку ФСУ. Завжди усміхнений і щирий Андрій!", - повідомила Федерація стронгмену України у Facebook.

Зазначається, що український герой зустрів свою смерть у боях під Бахмутом Донецької області.

"Наша стронгменівська родина понесла непоправної втрати. Андрій загинув під Бахмутом. Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними…", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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