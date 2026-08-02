Приїхала рятувати людей: у Києві внаслідок удару РФ загинула 20-річна студентка

Дівчина постійно допомагала військовим та надавала допомогу постраждалим внаслідок російської агресії.

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На місці влучання дівчина надавала допомогу постраждалим / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/naukma

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Після першого ракетного удару по Києву студентка НаУКМА приїхала рятувати людей

Повторний ворожий удар обірвав життя Віталіни Яровенко

У ніч на 1 серпня країна-агресорка Росія атакувала Київ. Внаслідок ворожого удару є загиблі. Однією з жертв стала студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віталіна Яровенко.

Про це повідомили на Facebook-сторінці університету. Віталіна навчалася на четвертому курсі освітньої програми "Психологія" Факультету охорони здоров’я, соціальної роботи і психології НаУКМА.

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Також дівчина була інструкторкою Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного.

Після ракетного удару РФ по столиці студентка приїхала на місце влучання, щоб рятувати людей. Але повторний удар ворога обірвав її життя.

"Віталіна була з тих людей, які без вагань приходять на допомогу, вчать не словами, а власним прикладом і завжди обирають бути там, де їхня допомога найбільше потрібна. Світла пам’ять Віталіні Яровенко. Від імені могилянської спільноти висловлюємо щире співчуття її рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

Сергій "Флеш" Бескрестнов також прокоментував звістку про смерть Віталіни. Він розповів, що загибла була дочкою його колишньої колеги з UMC Наталії Корецької-Яровенко.

"Росіяни вбили її доньку Віталіну, якій було всього 20 років. Віталіна протягом усієї війни допомагала військовим. Сьогодні медичний екіпаж Віталіни потрапив під удар російської ракети, коли вони надавали медичну допомогу постраждалим", - написав він.

Як Київ перетворився на прифронтове місто

Главред писав, що за словам військовослужбовця ЗСУ Олександра Мусієнка, Київ перетворився на повноцінне прифронтове місто в контексті повітряних загроз.

Росія все активніше застосовує для ударів по столиці України ракети зенітного комплексу С-400. Досі Сили оборони не мають достатніх засобів для повноцінного знищення пускових установок на території сусідніх із Україною регіонів РФ. Через це ворог отримав змогу нарощувати темп атак.

С-400 / Інфографіка: Главред

Обстріл Києва 1 серпня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вибухи пролунали в Києві в ніч на суботу, 1 серпня, після оголошення повітряної тривоги. Про ракетний удар РФ повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Згодом стало відомо, що дев'ять осіб загинули в результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київ - під ударом опинилися сім районів столиці. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, посольство Литви та об'єкти інфраструктури.

Після чергового масштабного удару російських окупантів по Києву Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше ухвалити рішення щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони.

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Про джерело: Національний університет "Києво-Могилянська академія" Національний університет "Києво-Могилянська академія" - це державний заклад вищої освіти України, розташований у Києві на Подолі ("Нижнє місто"). Сучасне університетське містечко розміщено між Контрактовою площею та набережною Дніпра, зокрема в будівлях історичної Києво-Могилянської академії, продовжуючи її традицію як найстаріша вища школа в Україні після Острозької академії. У консолідованому рейтингу вишів України посідає дев'яте місце, а за оцінкою Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" - тринадцяте місце станом на 2024 рік, пише Вікіпедія.

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