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"Київ вже став прифронтовим містом": військовий попередив про небезпечний сценарій

Юрій Берендій
2 серпня 2026, 03:03
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Військовий пояснив, чому столиця стала вразливою до ударів зенітних комплексів С-400 і як сили оборони готуються відповідати ворогу.

'Київ вже став прифронтовим містом': військовий попередив про небезпечний сценарій
Мусієнко: С-400 б'ють по Києву кілька разів на тиждень / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Ключові тези:

  • Київ де-факто прифронтове місто через удари С-400
  • Росія робить 3-4 обстріли столиці України на тиждень
  • За липень знищено дві ворожі пускові установки

Київ перетворився на повноцінне прифронтове місто в контексті повітряних загроз. Країна-агресорка Росія все активніше застосовує для ударів по столиці України ракети зенітного комплексу С-400. Про це повідомив військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко в інтерв'ю Radio NV.

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Досі Сили оборони не мають достатніх засобів для повноцінного знищення пускових установок на території сусідніх із Україною регіонів РФ. Через це ворог отримав змогу нарощувати темп атак.

"Ми боремося зараз за те, щоб мати змогу активніше й ефективніше знищувати пускові установки на території Курської і Брянської областей, але поки що остаточних можливостей, забезпечених зв'язком, немає. Фактично ворог може підтягувати свої С-400 і по 3, 5, 7, 8 ракет запускати по 3-4 рази на тиждень", - зазначив Мусієнко.

За його словами, саме липнева статистика дала підстави говорити про сформовану тенденцію. Крім регулярних невеликих обстрілів, ворог здатний проводити й масштабні комбіновані атаки.

"Ворог може проводити комбінований удар на місяць, застосовуючи 70-80 ракет у ході однієї атаки і кілька сотень безпілотників. У середньому в липні була тенденція - один великий обстріл на тиждень і 2-3 обстріли меншої кількості балістики", - розповів військовий.

Терор ракетами С-400

Особливість нової тактики РФ полягає в тому, що по Києву застосовують саме модернізовані ракети зенітних комплексів С-400, а не С-300, як раніше по Харкову - досі місто було поза досяжністю останніх. Такі ракети споряджають великою кількістю дрібних елементів, шрапнеллю чи осколками, що збільшує кількість жертв.

Мусієнко наголошує, що подібні удари переслідують не лише військову, а й психологічну мету.

"Росія застосовує ці ракети більше як відверту зброю терору, відверту зброю геноциду проти українців, з метою деморалізації, паніки, страху й психологічного тиску. Це відбувається вночі, люди мають йти в укриття, а порушення нормального ритму життєдіяльності без сну - це і є прагнення ворога психологічно нас зламати", - сказав він.

Інтенсифікація ударів має і суто тактичне пояснення: у ворога зараз є "вікно можливостей", доки Україна не має достатньої кількості ракет-перехоплювачів.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Полювання на пускові установки

Головним інструментом відповіді Мусієнко називає удари по самих пускових установках на території Росії, зокрема в Брянській, Курській, Білгородській областях та в районі Таганрога Ростовської області. За його словами, дрони тут менш ефективні - вони краще працюють по НПЗ і логістиці, тоді як по військових заводах і пускових комплексах потрібні саме ракети.

"Нам потрібні ракети, і зараз досить активно, наскільки мені відомо, триває пошук рішень для знищення пускових установок С-400 та Іскандер у Брянській, Курській, Білгородській областях, а також у районі Таганрога", - розповів Мусієнко.

За липень силам оборони вдалося знищити дві такі установки: одну - безпілотними системами в Брянській області, іншу - спецпризначенцями Головного управління розвідки на іншому напрямку.

"Робота в цьому напрямку триватиме, адже питання протиповітряної оборони потрібно вирішувати, зокрема атакуючи ворога", - додав військовий.

Як РФ змінила тактику ударів по Україні - коментар Повітряних сил ЗСУ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що протягом минулого тижня країна-агресор Росія застосувала проти України понад 50 ракет, які рухалися балістичною траєкторією. За його словами, це свідчить про зміну тактики російських ударів.

Ігнат уточнив, що йдеться насамперед про ракети комплексів "Іскандер-М", С-400 та "Циркон".

Він також зазначив, що уламки ракет із маркуванням, яке вказує на їхнє виробництво лише кілька тижнів або місяців тому, можуть свідчити про труднощі Росії з накопиченням великих запасів озброєння. За його словами, частину ракет окупанти використовують майже одразу після сходження з конвеєра.

Представник Повітряних сил звернув увагу, що останнім часом частка балістичних ракет у російських атаках суттєво зросла. Якщо раніше переважали крилаті ракети, то нині Росія дедалі активніше застосовує саме балістичне озброєння.

Крім того, Ігнат наголосив, що ще однією особливістю останніх атак стало збільшення кількості ракетних ударів, які російські війська завдають у денний час."Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших Сил оборони. Це зміна в добу часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, припустимо, вночі, там з 2:00 до 4:00, приблизно такий час найбільший вони використовують, то вже завдаючи ударів зранку там о 9:00 чи о 12:00, звісно, що ворог намагається таким чином досягти певних цілей, саме раптовістю завдання ударів. А так тактика ворога незмінна - вони щодня, як ви бачите, і щоночі атакують "Шахедами", - зазначив речник.

'Київ вже став прифронтовим містом': військовий попередив про небезпечний сценарій
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 1 серпня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з Курська і зафіксували запуски ракет по Києву. Влада повідомила про деталі прильотів та інформувала про пожежі і пошкодження будинків.

Згодом Президент Володимир Зеленський поінформував про масштаби нічної комбінованої атаки на Київ. Він повідомив, що ворог застосував у атаці 35 ракет і 185 дронів різних типів. За заявою, під час атаки в столиці загинули дев'ять людей і було пошкоджено 18 будинків, школу та посольство Литви.

30 липня президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетного удару по будинку родини у Радушному поблизу Кривого Рога. Президент у своїй заяві закликав посилити захист неба і звернувся до партнерів щодо постачання ракет-перехоплювачів.

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Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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