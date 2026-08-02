Гігантська пожежа спалахнула на складі Wildberries: в РФ ввели план 'Килим'

Коротко:
- Дрони атакували комплекс Wildberries у Самарській області РФ
- На складі "Новосемейкино" спалахнула пожежа
- Площа об’єкта - близько 128 тисяч кв. м
У ніч на 2 серпня у Самарській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Після удару на об’єкті виникла пожежа. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ і ASTRA.
За повідомленнями місцевих джерел, загорівся логістичний комплекс Wildberries "Новосемейкино". Його площа становить близько 128 тисяч квадратних метрів. Об’єкт почав роботу у травні 2025 року.
Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив, що режим безпілотної небезпеки в регіоні оголосили близько третьої години ночі. Приблизно через годину на території всієї області запровадили план "Килим" та закрили повітряний простір.
Відео палаючого складу Wildberries:
Що кажуть у компанії Wildberries
Пресслужба компанії Wildberries підтвердила, що внаслідок атаки дронів на логістичному об’єкті виникло займання. На місці працюють пожежні служби.
"Попередньо постраждалих немає", - заявили в компанії.
Площу пожежі у Wildberries не уточнили. Водночас зазначили, що логістичні процеси було перебудовано, а прийом поставок та відвантаження замовлень продовжуються через інші об’єкти.
Дивіться відео пожежі на складі Wildberries:
Компанія Wildberries заявляє, що її об’єкти зазнають атак із 18 липня. Глава компанії Тетяна Кім раніше заявляла, що склади обладнані "усіма доступними засобами захисту", а керівництво після перших атак посилює захист об’єктів.
"Ми успішно відбиваємо більшість атак", - заявила вона.
Яка ціль атак по Wildberries - пояснення експерта
Економіст Віталій Шапран в інтерв’ю Главреду розповів, що Україна завдає ударів по логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для створення економічного тиску. За його словами, великі склади та логістичні центри РФ можуть використовуватися для постачання товарів подвійного призначення, зокрема дронів і комплектуючих.
"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - зазначив Шапран.
Експерт додав, що удари по великих сервісах, якими користуються мільйони росіян, мають і суспільний ефект. За його словами, такі атаки змушують населення РФ відчувати наслідки війни у повсякденному житті.
Атаки по складах Wildberries - новин за темою
Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України повідомили про знищення складу Wildberries у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа.
Губернатор Олег Мельниченко підтвердив атаку на логістичний комплекс Wildberries у Пензенській області. Він зазначив, що дрони атакували Пензу і близько 200 співробітників евакуйовано.
Губернатор Волгоградської області підтвердив нічні пожежі на промислових об’єктах і складських приміщеннях у регіоні. За повідомленнями моніторингових каналів, горять склади і НПЗ у кількох регіонах Росії після серії ударів.
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Про персону: Віталій Шапран
Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.
У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.
У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.
З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.
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