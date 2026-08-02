Палають НПЗ та аеродром 'Енгельс-2': дрони прорвалися вглиб РФ

Унаслідок атаки дронів у Саратові спалахнув один із найстаріших нафтопереробних заводів "Роснафти".

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Атака по Саратовській області РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Саратовську область РФ атакували безпілотники

На території Саратовського НПЗ виникла пожежа

Вибухи також пролунали в районі аеродрому "Енгельс-2"

У ніч на 2 серпня Саратовську область Росії атакували безпілотники. Під удар могли потрапити нафтопереробний завод і військовий аеродром. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ і ASTRA.

Повідомлення про дронову небезпеку в Росії почали з’являтися близько 02:00. Приблизно за годину з’явилася інформація про наслідки атаки.

відео дня

Місцеві жителі публікували кадри масштабних пожеж і густого диму. Вогонь було видно на значній відстані від місць займання.

Пожежа в Саратовській області РФ - відео:

Пожежа в Саратові / Фото: скріншот

За даними моніторингових каналів, після ударів на території Саратовського НПЗ виникла пожежа. На оприлюднених кадрах видно яскраву заграву над промисловою зоною.

Згодом губернатор Саратовської області підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, внаслідок ударів було пошкоджено цивільну інфраструктуру у Саратові та Енгельсі.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть", є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Підприємство займається переробкою нафти та виробництвом нафтопродуктів. За попередніми даними, горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 (1-4).

За даними на 2023 рік, обсяг переробки нафти на заводі становив близько 4,8 млн тонн. Проєктна потужність заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

НПЗ в Росії / Інофографіка: Главред

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про попереднє ураження кількох технологічних установок на території Саратовського нафтопереробного заводу. За його даними, під удар могли потрапити, зокрема:

установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600;

установка електрознесолювання та атмосферно-вакуумної перегонки ЕЛОУ-АВТ-6;

установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300;

установка ізомеризації пентан-гексанової фракції.

Пожежа в Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на аеродром "Енгельс-2".

Окрім атаки на НПЗ, вибухи також було чути в районі військового аеродрому "Енгельс-2". Місцеві мешканці опублікували відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент потужного вибуху на території авіабази.

Енгельс-2 / Главред - інфографіка

Аеродром "Енгельс-2" є однією з ключових баз стратегічної авіації Росії. Там дислокуються бомбардувальники, які РФ використовує для завдання ударів по території України.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, за словами очевидців, палає великий НПЗ "ЛУКОЙЛ" і перед цим було чути вибухи. Згідно з повідомленнями, вогнем охоплено технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5 на заводі.

Губернатор Волгоградської області підтвердив факти нічних вибухів та пожеж на промислових об'єктах регіону. Місцеві джерела зазначали, що горять склади Wildberries та НПЗ у Волгограді і є постраждалі.

Служба безпеки України повідомила про удари безпілотників по об'єктах паливної та військової інфраструктури РФ. У заяві вказано, що уражено три НПЗ у Башкортостані та чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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