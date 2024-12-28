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"Хоч би що там Путін сказав": Зеленський дав доручення уряду на тлі шантажу Фіцо

Руслана Заклінська
28 грудня 2024, 20:05
1819
Зеленський готує важливі кадрові рішення, укази з'являться вже незабаром, анонсував президент.
'Хоч би що там Путін сказав': Зеленський дав доручення уряду на тлі шантажу Фіцо
Зеленський відреагував на шантаж Фіцо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/robertficosk, ua.depositphotos.com

Головні тези Зеленського:

  • Україна імпортує 19% електроенергії через Словаччину
  • Уряд працюватиме з європейськими партнерами для збереження енергетичної стабільності
  • Незабараом відбудуться декілька важливих кардрових рішень

Українські урядовці разом з Єврокомісією повинні вжити всіх заходів для збереження стабільності європейських енергетичних правил і системи на тлі шантажу прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Готуються декілька важливих кадрових рішень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Глава держави розповів, що обговорив ситуацію з погрозами Фіцо про припинення постачання електроенергії з Словаччини до України з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.

відео дня

"Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину - близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС", - сказав Зеленський.

Президент доручив урядовцям робити все разом з Єврокомісією та з усіма європейськими партнерами, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

"Хоч би що там Путін сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - наголосив він.

Зеленський також анонсував важливі кадрові зміни в Україні. За його словами, відповідні укази з'являться найближчим часом.

Погрози Фіцо "енергоблокадою" - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії Україні, якщо Київ зупинить транзит російського газу через її територію після 1 січня. Він заявив, що Словаччина оцінить ситуацію і в разі необхідності вживе "взаємні заходи".

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав наказ від Путіна створити "другий енергетичний фронт" проти України. Він зазначив, що Україна потребує імпорту електрики через пошкодження енергетичних об'єктів, а завдяки допомозі міжнародних партнерів уникла блекауту.

Як повідомляв Главред, МЗС України заявило, що погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо відключити електроенергію Україні є безглуздими, оскільки Україна платить за імпорт електроенергії. У міністерстві наголосили, що Фіцо фактично підтримує політику Путіна, намагаючись зберегти енергетичну залежність Європи від Росії.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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