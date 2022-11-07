Що буде зі світлом в Україні: експерт зробив невтішний прогноз

Відключення світла триватимуть / УНІАН

Через масовані ракетні удари росіян критичної інфраструктури в Україні запровадили віялові відключення електроенергії. Як зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, навіть якщо росіяни припинять обстрілювати українські міста, віялові відключення все одно будуть. Про це Корольчук розповів у коментарі для ТСН.ua.

"Якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення все одно будуть. Але я так думаю, не так часто. Електроенергію ми можемо виробити, але проблема з доставкою. Раніше була проблема з виробництвом електроенергії через дефіцит вугілля. Зараз обсягу палива вистачає. Частково проблему вирішить обладнання, яке доставляють. Своєю чергою, це обладнання в робочому стані, але було у використанні, частково списане. Крім того, не в кожній країні є обладнання, яке підходить до наших систем", - розповів Корольчук.

Також він прокоментував масовані ракетні удари росіян. За словами експерта, однією з цілей ракетних ударів була політична. Крім того, загарбники хочуть створити кризову ситуацію в Київському та суміжних регіонах.

"Скоріш за все, це психологічний вплив. Було намагання створити картинку – темний Київ, що ми і бачимо", - зазначив він.

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені в регіонах.

У ресурсопостачальній організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено, або знищено, через обстріл з боку окупанти РФ. Вони можуть тривати невизначений час.

Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.

Також в Укренерго розповіли, чому в одних українців довго немає світла, а в інших його не відключають. Як зазначив член правління компанії Олексій Брех, диспетчери роблять це не спеціально – вони стежать не за будинками, а за перевищенням споживання електроенергії на кожній мережі. У великих містах є будинки, які живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали і критичні об'єкти, які відключати не можна.

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