Світла буде більше: в Україні зменшили обсяги відключень електроенергії до кінця доби

Зниження споживання призвело до зменшення черг відключень електроенергії, повідомило Укренерго.

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Відключення світла в Україні 23 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У вечір вівторка, 23 липня, в Україні зменшили обсяги відключення електроенергії за графіками. Замість трьох черг відключень, як це було раніше, тепер діють лише дві. Про це повідомило Укренерго.

"З 21:00 до 24:00, діятимуть дві черги відключень замість трьох", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, послаблення в обмеженнях електроенергії обумовлені фактичним споживанням електроенергії, яке виявилося нижчим за прогнозований рівень. Внаслідок цього, відключення електроенергії у так званих світло-сірих зонах наразі не плануються.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у серпні, вересні та жовтні ситуація з відключенням електроенергії в Україні значно покращиться. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже, відключення світла можуть не застосовувати.

Також 24 липня в Україні будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла на всю добу. З 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 світло вимикатимуть для однієї черги, в інші години – для двох черг одночасно.

Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.

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