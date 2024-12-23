Долар та євро 'впали': скільки коштує валюта після вихідних

Національний банк України встановив новий курс валют.

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Курс долара та євро знизився / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Курс долара на 23 грудня

Який курс євро встановив НБУ на 23 грудня

У понеділок, 23 грудня, курс долара в Україні "впав" на 5 копійок. Також на 6 копійок зменшився офіційний курс євро до гривні. Про це свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс долара до гривні встановили на рівні 41,87 грн (20 грудня – 41,92 грн). Водночас курс євро становить 43,51 грн (20 грудня – 43,57 грн).

відео дня

На "чорному ринку" курс долара на 11:30 коливався в межах 42,20 - 42,30 грн, а курс євро становив 44,13 - 44,35 грн.

У касах банків середні курси валют:

Долар США – 41,70 - 42,20 грн;

Євро – 43,50 - 44,15 грн.

Готівкові курси долара в банках:

Приватбанк – 41,60 - 42,10 грн;

Ощадбанк – 41,70 - 42,20 грн;

Укрсиббанк – 41,65 - 42,25 грн;

ПУМБ – 41,70 - 42,30 грн;

Райффайзен – 41,55 - 42,25 грн.

Щодо безготівкових операцій, курс при оплаті карткою в Приватбанку становить 42,19 грн за долар, а в monobank – 42,18 грн за долар. В порівнянні з попередніми днями курс долара та євро демонструють тенденцію до зниження.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 грудня курс долара в Україні почав знижуватися після кількох днів рекордного зростання. Національний банк України встановив курс долара на рівні 41,88 грн, що на 0,05 грн менше, ніж попереднього дня.

Також 19 грудня 2024 року Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,9048 грн, що є новим історичним максимумом. З початку року курс зріс на 4 гривні (10,3%).

Крім цього, значних коливань курсу гривні в січні не очікується, повідомила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. За її словами, в січні тиск на гривню послаблюється через обмежену ділову активність та низький попит на валюту.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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