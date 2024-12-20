Долар раптово почав падати: як змінився курс валют

Перед цим долар чотири дні поспіль бив антирекорди.

https://glavred.net/economics/dollar-vnezapno-nachal-padat-kak-izmenilsya-kurs-valyut-10624016.html Посилання скопійоване

Курс валют на 23 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

В Україні курс долара почав "падати" після того, як 4 дні поспіль бив історичний антирекорд. Національний банк України встановив новий курс на понеділок, 23 грудня.

НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 41,88 грн/дол. Таким чином, гривня зросла на 0,05 грн. Гривня зміцнилася і щодо євро. Регулятор встановив офіційний курс євро на рівні 43,51 грн за євро, що на 6 копійок менше.

Курс валют на 23 грудня / фото: скріншот НБУ

На міжбанківському валютному ринку України встановлено курс на рівні 41,88-41,91 грн/дол., на готівковому ринку - 42,10 грн/дол.

відео дня

Курс долара в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зростання курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,74 гривні за 1 долар, що на 0,13 грн більше, порівняно з попереднім днем.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Як писав Главред із посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред