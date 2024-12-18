Долар побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

Долар третій день поспіль б'є історичний максимум.

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Скільки коштує долар / Колаж: Главред, фото pixabay

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Яким буде курс долара на 19 грудня

Яким буде курс євро на 19 грудня

Національний банк України встановив новий курс долара до гривні на 19 грудня. Валюта третій день поспіль оновлює історичний максимум. Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс на 19 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9048 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

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Від початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,3%) із 37,98 грн/долар.

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,05 гривень.

Щодо європейської валюти гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на 19 грудня встановлений на рівні 43,96 гривні за один євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні – останні новини

Як писав Главред, вчора НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол. Гривня продовжила своє падіння і у відношенні до євро. Регулятор встановив офіційний курс євро на рівні 43,91 грн за євро, що на 10 копійок більше.

Нещодавно начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що курс валют в Україні й надалі буде коливатися. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Банкір прогнозував, що до кінця року долар в Україні може коштувати 41,6-41,8 грн. При цьому, згідно з держбюджетом, курс долара до гривні очікується на рівні 42,1 грн/дол.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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